Estreia do Brasileirão e acesso da Portuguesa: o resumo do final de semana

O fim de semana foi agitado no mundo da bola, e o destaque principal ficou para a largada do Campeonato Brasileiro, que já contou com zebras e goleada. No sábado, a Portuguesa conquistou o acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista, voltando à elite do futebol do estado. Já como notícia negativa, no ES, um treinador tentou agredir uma assistente da equipe de arbitragem durante o jogo do Campeonato Capixaba. Confira, a seguir, um resumo do fim de semana.

Os destaques da primeira rodada do Brasileirão

Foi dada a largada para o Campeonato Brasileiro neste final de semana. No sábado, Flamengo e Palmeiras, que iniciam como favoritos, não estrearam bem. O Rubro-Negro ficou apenas no empate, e o Verdão foi derrotado em casa. Já o Atlético-MG, atual campeão, começou a defesa do título com vitória sobre o Internacional. Na volta do Botafogo à Série A, o Corinthians aprontou e venceu por 3 a 1, em pleno Mineirão. Por fim, no Morumbi, o São Paulo aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre o Athletico-PR e estreou na competição em grande estilo.

E o domingo foi assim! 👊 Empate? Nada… Seis vencedores! ✅ Amanhã tem mais para encerrar a #BR01 🇧🇷 pic.twitter.com/bz4eKJMTxZ — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) April 11, 2022

Portuguesa conquista acesso à elite do Paulista

A torcida que mais fez festa no final de semana foi a da Portuguesa. Depois de sete anos disputando a Série A2 do Campeonato Paulista, a Lusa eliminou o Rio Claro com o Canindé lotado e conquistou o acesso para a elite do futebol do estado. Com isso, o clube voltará a disputar o Paulistão em 2023.

VOLTAAAAAMOOOOS!!!! ❤️💚 A Lusa está de volta à primeira e principal divisão paulista! Com o apoio e a torcida de todos vocês, conquistamos esse acesso! E não vamos parar por aí, contamos com vocês novamente, mas agora, em busca da taça do campeonato! ❤️💚#SomosLusa #Voltamos pic.twitter.com/WYgitCDtsi — Portuguesa (😷) (@Lusa_Oficial) April 9, 2022

Técnico parte para cima de assistente no ES e é demitido

Nem tudo foi festa no final de semana. No duelo entre Nova Venécia e Desportiva Ferroviária, pelo Campeonato Capixaba, o técnico Rafael Soriano, do time visitante, tentou dar uma cabeçada na assistente Marcielly Neto, da equipe de arbitragem. Após a atitude violenta, ele acabou expulso e, após a partida, foi desligado do clube.

Pelo campeonato Capixaba, uma imagem inacreditável. O Rafael Soriano, do Desportiva, tentou agredir a auxiliar Marcielly em uma partida valida pelas Quartas de Final do #Capixabão2022. Atitude que deve ser levada a sério e que esse homem seja punido. pic.twitter.com/i6KONM02ri — Impedidas ⚽ (@impedidas) April 10, 2022

City e Liverpool promovem jogão pelo Campeonato Inglês

No futebol internacional, o destaque do final de semana foi o grande espetáculo promovido por Manchester City e Liverpool. As duas equipes se enfrentaram em partida que valia a liderança da competição. Com muitas chances de gol do início ao fim da partida, o empate em 2 a 2 prevaleceu, resultado que mantém as duas equipes coladas na ponta da tabela.

This match was the first time Man City had scored first and not gone on to win in the #PL this season They had won all 22 games when scoring first before #MCILIV pic.twitter.com/6z9zc0MDnm — Premier League (@premierleague) April 10, 2022

Neymar, Mbappé e Messi desfilam em goleada do PSG

Já no Campeonato Francês, o trio mágico do Paris Saint-Germain teve o desempenho que o torcedor tanto espera. Contra o modesto Clermont, a equipe goleou por 6 a 1 com três gols de Neymar e outros três de Mbappé. Já Lionel Messi não ficou para trás e participou diretamente da goleada com três assistências.