Estreia de Ramon, clássicos, volta de Ibra e mais: a agenda da Data Fifa

A primeira Data Fifa após o término da Copa do Mundo do Catar terá pontapé inicial nesta quinta-feira, 23, com diversas partidas amistosas e confrontos inaugurais pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2024. Países africanos, asiáticos e das américas do Norte, Central e Caribe também entram em campo.

Logo no primeiro dia, um clássico europeu: Itália x Inglaterra se enfrentam em Napoli, às 16h45 (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona. Curiosamente, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo também devem atuar nesta quinta em partidas de Argentina e Portugal, respectivamente.

O Brasil terá a estreia do técnico Ramon Menezes no sábado, 25. Um dia antes, será a vez do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic voltar a campo com a camisa de seu país – e aos 41 anos. Ele está recuperado após ficar afastado por mais de oito meses do futebol em recuperação de uma lesão.

Os jogos seguirão também na próxima semana. Confira os principais:

QUINTA-FEIRA, 23

Amistosos

21h

Argentina x Panamá – SporTV

Eliminatórias

16h45

Itália x Inglaterra – ESPN e Star+

Portugal x Liechtenstein – Star+

SEXTA-FEIRA, 24

Amistosos

8h

Japão x Uruguai

Eliminatórias

16h45

França x Holanda – SporTV

Suécia x Bélgica – ESPN e Star+

SÁBADO, 25

Amistosos

16h45

Alemanha x Peru

19h

Marrocos x Brasil

Eliminatórias

16h45

Espanha x Noruega

Croácia x País de Gales

DOMINGO, 26

Eliminatórias

13h

Inglaterra x Ucrânia

15h45

Malta x Itália

Luxemburgo x Portugal – SporTV

SEGUNDA-FEIRA, 27

Eliminatórias

15h45

Holanda x Gibraltar

Irlanda x França – SporTV

Suécia x Azerbaijão

TERÇA-FEIRA, 28

Amistosos

8h

Coreia do Sul x Uruguai

15h45

Alemanha x Bélgica – SporTV

21h

Argentina x Curaçao – SporTV

Eliminatórias

15h45

Escócia x Espanha

Turquia x Croácia – SporTV 2