Estaduais e Supercopa Feminina: onde assistir aos jogos deste domingo, 13

Neste domingo, 13, o Santos enfrenta o Ituano, pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília) e vai em busca de vitória para tentar sair do terceiro lugar no Grupo D. Mais tarde, às 18h30, a Ponte Preta recebe o São Paulo no Moisés Lucarelli.

Pelo Campeonato Carioca, a bola rola a partir das 19h (de Brasília) no estádio Raulino de Oliveira, com Flamengo x Nova Iguaçu, que ocupam a quarta, com dez pontos, e décima segunda, com dois pontos, posição na tabela, respectivamente. O líder invicto Vasco e o terceiro colocado Botafogo também se enfrentam, às 20h (de Brasília), no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão.

No Campeonato Gaúcho, o Grêmio, líder, com 13 pontos, joga em casa, contra o Juventude, na décima primeira posição, com dois pontos, às 19h (de Brasília).

Já na Supercopa do Brasil Feminina, O Corinthians, de Tamires, recebe na Neo Química Arena, às 10h30, o Grêmio, de Pri Back, para decidir quem leva a taça da competição.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Campeonato Paulista

11h

Inter de Limeira x Mirassol – Paulistão Play e Premiere FC

16h

Santos x Ituano – Paulistão Play e Premiere FC, Record TV

18h30

Ponte Preta x São Paulo – HBO Max/Estádio TNT Sports

20h30

São Bernardo x Bragantino – Paulistão Play, Premiere FC e HBO Max/Estádio TNT Sports

Campeonato Carioca

15h30

Audax x Boavista – Cariocão Play

16h

Fluminense x Portuguesa – Cariocão Play

19h

Flamengo x Nova Iguaçu – Cariocão Play

20h

Vasco x Botafogo – Cariocão Play

Campeonato Mineiro

11h

Caldense x Pouso Alegre – Futebol Mineiro TV

16h

Villa Nova x URT – Futebol Mineiro TV

Campeonato Gaúcho

16h

Brasil de Pelotas x Novo Hamburgo – Premiere FC

19h

São José x Ypiranga – Premiere FC

Grêmio x Juventude – Premiere FC

Supercopa do Brasil Feminina

10h30

Corinthians x Grêmio – TV Globo e SporTV

