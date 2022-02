Esposa de Danilo Fernandes publica foto do goleiro no hospital após ataque

Nesta sexta-feira, 25, um dia após o ataque a bomba ao ônibus onde estavam os jogadores do Bahia antes do confronto com o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, a esposa do goleiro Danilo Fernandes usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do atleta, que passou a noite no hospital. Na postagem, Danilo aparece com ferimentos no rosto e pescoço, além de um curativo no nariz e nas pernas. O estado de saúde dele é estável.

“É preciso que todos vejam o que realmente aconteceu”, disse Camila Alves. O ataque aconteceu na noite da quinta-feira, 24, enquanto a delegação tricolor chegava à Arena Fonte Nova, e está sendo investigado pela Polícia Civil local.

“Ainda sem acreditar que uma pessoa é capaz de fazer isso com a outra, a troco de nada! Mas grata a Deus pelo livramento porque poderia ter sido muito pior… te amamos”, escreveu a esposa do goleiro no Instagram.

Momentos após o ataque, o jogador foi levado de ambulância ao hospital e passou a noite internado. Danilo sofreu múltiplos ferimentos na região perto dos olhos, no pescoço e nos membros inferiores; apesar das lacerações, o estado de saúde do atleta é estável.

O próprio goleiro também se pronunciou sobre o ocorrido nas redes. “Pensei muito se postava isso ou não, mas é preciso que todos vejam o que realmente aconteceu ”, desabafou e completou “Até quando? ”

A bomba no ônibus do Bahia quebrou os vidros das janelas do veículo e feriu os jogadores. Até o momento, os suspeitos são torcedores do próprio clube. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, a Polícia Civil da Bahia afirmou estar investigando e coletando maiores informações. Até o momento, nenhum suspeito de ter participado da ação foi preso.

O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. pic.twitter.com/qHpRJtmpnf — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 24, 2022

Mesmo com o ocorrido, o clube entrou em campo e venceu a partida por 2 a 0.

