Especulado na seleção, Luis Enrique já irritou e elogiou Neymar no Barça

Com a seleção brasileira à procura de um treinador para substituir Tite, que deixou o cargo após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo, um novo nome surgiu entre as especulações: Luis Enrique. O ex-técnico da Espanha seria o nome preferido da CBF, de acordo com o jornal catalão Sport. Com passagem vitoriosa pelo Barcelona entre 2014 e 2017, ele já teve atritos com Neymar e também já elogiou publicamente o principal jogador brasileiro.

À época, Luis Enrique comandou o famoso “trio MSN” composto por Messi, Suárez e Neymar, e conquistou nove títulos em três anos. Sua melhor temporada foi a primeira, 2014/15, quando levantou a Tríplice Coroa: Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e Copa do Rei. O trabalho foi encontrando problemas nos anos seguintes, inclusive de relacionamento com o elenco – e Neymar esteve no centro de alguns episódios.

O brasileiro não gostou, por exemplo, de ser cobrado no vestiário por descumprir tarefas defensivas na eliminação na Champions de 2017 para a Juventus, segundo reportagem do Uol. O atacante também não escondia sua insatisfação com o treinador ao ser substituído constantemente na primeira temporada de Luis Enrique no comando, várias vezes deixando o gramado irritado.

Neymar também teve uma discussão pública em 2017 com o então auxiliar de Luis Enrique, Juan Carlos Unzué, que teria dito ao atacante durante um treinamento que, se ele não mudasse sua postura, “acabaria como Ronaldinho”. O jogador não gostou e subiu o tom na resposta. Neymar acabou deixando o clube espanhol no meio daquele ano, na maior transação da história do futebol, assinando com o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros.

Publicamente, Luis Enrique já elogiou Neymar diversas vezes. Durante seu período como treinador do Barcelona, ele afirmou que não tinha problemas de relacionamento com o brasileiro e exaltou a participação do atacante no time, dizendo que ele ajudava “com muito mais do que gols” e que seus dribles “às vezes parecem mais balé do que futebol”.

Mesmo após deixar o clube, em 2019, quando já era técnico da seleção espanhola, o treinador fez elogios a Neymar. “É um cara incrível a nível humano, é jovem e com vontade de aprender e ser feliz. Está aberto a melhorar. Nunca tive uma queixa com ele. Gosto de sua alegria, como da de Dani Alves”, afirmou à época, em entrevista à Rádio Catalunya.

À frente da Espanha entre 2018 e 2022, Luis Enrique alcançou a semifinal da Eurocopa em 2021, quando foi eliminado nos pênaltis pela eventual campeã Itália. Na Copa do Mundo do ano passado, ele caiu nas oitavas de final, também nos pênaltis, contra o Marrocos. O técnico teve sua saída anunciada pouco depois da eliminação.