Espanha e Portugal terão única candidatura da Europa para sediar Copa-2030

A candidatura conjunta entre Espanha e Portugal para sediar a Copa do Mundo de 2030 será a única vinda da Europa, segundo o jornal espanhol ‘Marca’. O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, solicitou aos países que compõem a federação europeia para que o continente tenha apenas uma proposta de sede, evitando criar uma disputa interna.

Desta forma, o Reino Unido deve desistir de sua intenção de lançar candidatura ao Mundial de 2030 e focar seus esforços em sediar a Eurocopa de 2028.

A Fifa deve eleger a sede da Copa de 2030 por meio de votação entre todos os países associados à entidade, em 2024. Além de Portugal e Espanha, também devem entrar na briga para receber o evento de forma conjunta Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai, na América do Sul; Bulgária, Sérvia, Grécia e Romênia, na Europa; e o Marrocos, com candidatura avulsa na África.

A candidatura de Espanha e Portugal foi oficializada em um amistoso entre as seleções em junho de 2021. Na ocasião, o presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, afirmou: “Mais do que uma união, é uma fusão, porque o futebol forma o nosso DNA comum, assim como o jeito de ser do nosso povo. Vamos formar uma grande equipe para que todos juntos possamos mostrar os nossos valores”.

