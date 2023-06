Espanha derrota Croácia nos pênaltis e é campeã da Nations League

A Espanha se tornou neste domingo, 18, a nova dona da Europa. Na final da Nations League, disputada em Roterdã, na Holanda, a seleção espanhola empatou sem gols com a Croácia, por 0 a 0, e precisou decidir o título nos pênaltis. O goleiro Unai Simon foi decisivo, com duas defesas, e La Roja festejou o título inédito ao vencer por 5 a 4 nas cobranças de penalidade máxima.

A palavra equilíbrio definiu a final entre Croácia e Espanha, que não fizeram um grande espetáculo. O domínio da partida alternou nas diferentes fases do jogo e as equipes demoraram para criar grandes oportunidades de gol.

Na busca pelo primeiro título, os croatas apresentaram a capacidade de se adaptar ao ritmo espanhol. Sem bola, a seleção xadrez foi sólida e segura, enquanto Modric orquestrava a equipe quando tinha a bola no pé. A Croácia mostrou força principalmente pelo lado esquerdo do campo, com Perisic chegando na linha de fundo com frequência.

A Espanha assustou em chute à distância do meia Rodri, já no segundo tempo, e, na reta final da partida, o jovem Ansu Fati teve a chance de fazer o gol da vitória. Dentro da grande área, o atacante espanhol finalizou fraco e viu Perisic salvar em cima da linha.

O equilíbrio reinou do início ao fim e, dessa forma, a prorrogação se tornou inevitável. Nos 30 minutos extras, as duas seleções sentiram o cansaço – ainda mais levando em conta o final da temporada europeia -. O jogo ficou aberto e perigoso para as duas equipes, mas ninguém conseguiu efetividade e a final caminhou para os pênaltis.

Na penalidades máximas, o croata Majer foi o primeiro a desperdiçar. O zagueiro espanhol Laporte teve a chance de confirmar o título espanhol na quarta cobrança, mas carimbou o travessão. Na quinta conversão, Petkovic desperdiçou mais uma para a Croácia e coube ao lateral Carvajal balançar a rede e correr para o abraço.