Escudo do Botafogo aparece nas placas em partida do Campeonato Inglês

Durante a partida entre Crystal Palace e Chelsea, pelo Campeonato Inglês, neste sábado, 19, o escudo do Botafogo apareceu nas placas de publicidade. A ação de marketing foi feita para divulgar um aplicativo para celular que usa filtros com o símbolo do clube.

Crystal Palace e Botafogo criaram relações depois que John Textor, empresário norte-americano e acionista do time inglês, comprou também as ações da SAF do Glorioso.

Nas suas redes sociais, John Textor compartilhou o momento em que o escudo do Botafogo apareceu nas placas de publicidade do Selhurst Park Stadium, casa do Crystal Palace. A torcida botafoguense aproveitou a onda e também viralizou a aparição do clube na Premier League.

O aplicativo divulgado chama-se “Fan of the Match”, e disponibiliza filtros com a temática do clube. Ele foi desenvolvido pela empresa de tecnologia fundada por Textor e que também patrocina o clube inglês.

@Botafogo at Selhurst Park! Download the free Fan of the Match app from the App Store and try your Botafogo – Players… Have fun! pic.twitter.com/O9vaUpylHu — John Textor (@JohnTextor) February 19, 2022