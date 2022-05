Escócia x Ucrânia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Copa

Nesta quarta-feira, 1, Escócia x Ucrânia se enfrentam no estádio Hampden Park, em Glasgow, na Escócia, a partir das 15h45 (de Brasília), em partida válida pela semifinal da repescagem das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022. O jogo será transmitido ao vivo pelo canal de TV fechado TNT Sports e pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports.

Inicialmente agendada para março deste ano, a partida acabou sendo adiada por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, que começou com a invasão russa ao território ucraniano em fevereiro. A seleção que vencer avança para a final contra o País de Gales, que eliminou a Áustria na outra semifinal. A decisão está marcada para o dia 5 de junho, próximo domingo, e terá a seleção galesa como mandante.

Com o sorteio da Copa do Mundo já realizado, os três países na disputa – Escócia, Ucrânia e País de Gales – já sabem que quem ficar com a vaga completará o Grupo B do Mundial, ao lado de Inglaterra, Irã e Estados Unidos.

Confira onde assistir à semifinal das Eliminatórias da repescagem europeia nesta quarta:

15h45

Escócia x Ucrânia – TNT Sports, Estádio TNT

