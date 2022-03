Escócia oferece apoio à Ucrânia e cogita adiar repescagem para a Copa

Em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia, a repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 pode ser adiada. A possibilidade foi levantada pela Escócia, que enfrenta a seleção ucraniana, em jogo marcado para o próximo dia 24, em Glasgow. A federação escocesa também demonstrou apoio ao país. O vencedor do confronto encara o vencedor de País de Gales e Áustria, para decidir a vaga no mundial.

Em comunicado da Federação Escocesa de Futebol, a diretoria da entidade afirmou disposição de suporte à seleção ucraniana: “Nós continuamos em diálogo com a Uefa e a Fifa sobre as eliminatórias e nos oferecemos para ajudar a preparação de nossos colegas ucranianos da melhor forma possível nestas circunstâncias difíceis.”

A decisão da Escócia se dá por uma incerteza quanto a preparação da seleção ucraniana para o jogo, em virtude da situação no país. Um adiamento, porém, pode significar mudança no calendário das Eliminatórias, porque a repescagem final está marcada para dia 29, menos de uma semana após a semifinal.

Uma mudança no futebol não seria novidade no contexto deste duelo geopolítico entre Rússia e Ucrânia. Nos últimos dias, Fifa e Uefa eliminaram clubes russos e a seleção do país de competições internacionais, o que causou mudança nas Eliminatórias.

