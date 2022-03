Escócia e Polônia farão jogo beneficente para ajuda humanitária na Ucrânia

As seleções da Escócia e Polônia anunciaram nesta segunda-feira,14, a realização de um jogo amistoso para levantar fundos à Unicef, braço da Organização das Nações Unidas (ONU) voltado ao amparo de crianças em vulnerabilidade, que tem prestado ajuda humanitária na Ucrânia. A partida foi marcada para 24 de março, dia em que originalmente aconteceria os jogos das Eliminatórias da Repescagem da Copa do Mundo, adiados pela Fifa.

Segundo as federações, a ideia é ajudar a Unicef a arrecadar fundos para apoiar os esforços da agencia no território ucraniano, que tem sofrido com as invasões e bombardeios russos há mais de duas semanas. Assim, todo o dinheiro arrecadado com a bilheteria será revertido para a Unicef.

We will take on Poland on Thursday, 24 March in a fundraising friendly to support @UNICEF's humanitarian aid effort in Ukraine. — Scotland National Team (@ScotlandNT) March 14, 2022

O amistoso será realizado no estádio Hampden Park, na Escócia no dia em que estava previsto para acontecer os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. A seleção da Escócia enfrentaria a Ucrânia no primeiro jogo dos play-off, em partida que foi adiada para junho pela Fifa à pedido da federação ucraniana.

Já a Polônia, que enfrentaria a Rússia, foi classificada diretamente à fase final da repescagem. A seleção de Robert Lewandowski vai decidir a vaga com o vencedor do confronto entre Suécia e República Tcheca, no dia 29 de março.

