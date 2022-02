Eriksen celebra volta aos gramados após oito meses: “sensação maravilhosa”

Pouco mais de oito meses depois de sofrer uma parada cardíaca durante uma partida da Eurocopa, o dinamarquês Christian Eriksen voltou a campo no último sábado, 26. Aplaudido por todo o público presente no estádio, o meia entrou na segunda etapa do confronto entre Brentford e Newcastle, pelo Campeonato Inglês, e, após o apito final, comemorou o seu retorno aos gramados.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

“Se você tirar o resultado, sou um homem feliz. Após passar pelo que passei, estar de volta é uma sensação maravilhosa”, disse o meia à Sky Sports na saída de campo após a derrota da sua equipe para o Newcastle.

Eriksen ainda revelou que seus familiares e alguns médicos acompanharam a partida das arquibancadas. “Todo mundo está aqui. Minha família, meus pais, meus filhos, minha sogra e alguns médicos que têm me ajudado de um lado para o outro. O que eles passaram é ainda mais difícil do que o que eu passei”, completou.

Eriksen foi contratado pelo Brentford, da Inglaterra, no final de janeiro. Ele estava sem clube desde quando deixou a Inter de Milão por não poder seguir na liga italiana, devido a cirurgia para a correção do problema no coração. Atualmente, a federação italiana proíbe que atletas que tenham um cardioversor desfibrilador implantável (CDI), um tipo de marca-passo, atuem em suas ligas.

Antes de acertar com o clube inglês, o meia dinamarquês estava treinando na equipe B do Ajax, da Holanda, clube que o projetou para o cenário internacional. Em dezembro, ele retomou os trabalhos acompanhando de um profissional particular nos campos do Odense Boldklub, equipe da primeira divisão da Dinamarca.