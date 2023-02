Eric Pimentel: quem é o ‘novo Militão’ desejado por três espanhóis

Eric Pimentel nem bem estreou pelo profissional do Vasco e já desperta interesse do futebol europeu. Filho do ex-lateral Pimentel, com passagem pelo clube nos anos 1990, o zagueiro de 20 anos ganhou projeção nesta semana ao ser comparado pelo jornal espanhol As ao também brasileiro Eder Militão, titular absoluto do Real Madrid.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A publicação chama o defensor de “novo Éder Militão” e ainda diz que o jovem já está na mira de pelo menos três clubes espanhóis: Villarreal, Valladolid e Granada. O mais curioso: pode sair a custo zero do clube carioca.

“Trata-se de um jogador que é comparado a Militão por suas características físicas. Inclusive, eles são agenciados pela mesma empresa”, ressaltou o As.

O Vasco, por sua vez, se agita nos bastidores para renovar o vínculo com a revelação. Eric tem contrato com o time carioca até junho de 2023, podendo assinar pré-contrato com outros clubes e até chegar a um novo destino a custos zero.

Continua após a publicidade

Eric é, de fato, a nova joia cruzmaltina desde as categorias de base. Ele chegou ao clube em 2017, ainda no sub-15, e fez sua estreia pela equipe principal no último dia 14 de janeiro, no empate sem gols contra o Madureira pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O time principal estava nos Estados Unidos para a disputa de amistosos de pré-temporada.

Ojovem defensor, que se destaca pela habilidade em seu 1,92 m de envergadura. O pai foi lateral do Vasco entre os anos de 1991 e 1997 e por onde jogou mais de 250 partidas, sendo tricampeão estadual (1992, 1993 e 1994).

O filho seguiu os passos do pai. Pelas categorias de base da Colina, Eric foi capitão da equipe sub-17 e conquistou os títulos da Copa do Brasil sub-20, Supercopa do Brasil sub-20 e Carioca sub-20, todos em 2020, aos 17 anos.

No ano passado, quando foi um dos destaques do Vasco na Copinha, disputou 29 partidas pela equipe sub-20, sendo 28 destas como titular. “Consigo igualar técnica, entrega e liderança, coisas importantes para um zagueiro. Também busco controlar o meu lado emocional. De vez em quando vou para o ataque e subo para fazer uns gols”, afirmou o zagueiro em entrevista ao site ge quando também revelou se inspirar nos parceiros de posição Virgil Van Dijk, do Liverpool, e Sergio Ramos, do Paris Saint-Germain.