A agenda desta quinta-feira, 27, está recheada de partidas dos Estaduais e também das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Já com a vaga garantida ao Mundial de novembro, a seleção brasileira tem seu primeiro jogo oficial do ano e encara o Equador, no estádio Casa Blanca, em Quito, às 18h (de Brasília). Pelo Campeonato Paulista, Bragantino e Mirassol estreiam na competição, às 20h, já o atual campeão São Paulo enfrenta o Guarani um pouco mais tarde, às 21h30.

Pelo Carioca, o Fluminense, que se reforçou no mercado com a vinda do goleiro Fábio, os meias Nathan e Felipe Melo, debuta no torneio diante do Bangu, no estádio Luso-Brasileiro, às 20h30, em jogo que terá transmissão exclusiva via pay-per-view do Cariocão Play e FluTv. Já pelo Paulista, às 21h30, o São Paulo começa a temporada em defesa do título diante do Guarani, em Campinas. À disposição de Ceni, os reforços Nikão, Alisson e Rafinha têm sido testados entre os titulares nos treinos e podem já estrar no jogo de logo mais. A partida terá transmissão no Youtube do Paulistão e via pay-per-view do Premiere.

Fora do país, o dia também está marcado pelo primeiro compromisso das seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Às 18h (de Brasília), Brasil e Equador abrem a primeira partida oficial da temporada, em Quito, em jogo que não terá presença de público devido as medidas restritivas devido a Covid-19 no país. Sem Neymar e com a volta de Philipe Coutinho, a partida serve como oportunidade para Tite testar a formação tática até a Copa.

Pouco mais tarde, às 20h, o Paraguai enfrenta dentro de casa, no estádio Pablo Rojas, o Uruguai, em jogo de transmissão do Sportv 3. Ambas fora da zona de classificação a Celeste quer se aproximar da vaga; com 17 pontos está um atrás da Colômbia que fecha a zona classificatória.

Confira a agenda desta quinta-feira, 27:

Eliminatórias para a Copa do Mundo

18h – Equador x Brasil – Globo (aberta) e SporTV

20h – Paraguai x Uruguai – SporTv 3

21h15 – Chile x Argentina – SporTv

21h15 – Estados Unidos x El Salvador – ESPN 4

Campeonato Carioca

15h30 – Madureira x Resende – Cariocão Play

20h30 – Fluminense X Bangu – Cariocão Play e FluTv

Campeonato Paulista

20h- Mirassol x Bragantino – Paulistão Play

21h30 – Guarani x São Paulo – Premiere, Youtube do Paulistão

