Enzo Fernández, a revelação do River que os argentinos pedem na seleção

A menos de oito meses para o início da Copa do Mundo do Catar, a seleção argentina vive ótima fase depois de terminar invicta nas Eliminatórias Sul-Americanas, atrás apenas do Brasil, e ainda com o título da Copa América do ano passado na lembrança. Em Buenos Aires, o sonho do tricampeonato mundial foi retomado e um nome vem sendo debatido como possível reforço para a equipe: o de Enzo Fernández, volante de 21 anos do River Plate.

No último domingo, 10, o jogador marcou um belo gol e foi ovacionado no Monumental de Núñez ao ser substituído na vitória por 4 a 2 sobre o Argentinos Juniors, pelo campeonato nacional. “Fiquei arrepiado. Sempre sonhei com isso, estou muito feliz”, afirmou Fernández, emocionado, em entrevista após o jogo.

📞📞📞 ALÔ SCALONI!!! Enzo Fernández, que vive ótimo momento, marcou o segundo do Millonario com um chute de fora da área. River 2-0 Argentinos Jrs.pic.twitter.com/Y9BolzOTBQ — River Plate Brasil (@RiverPlateBRA) April 10, 2022

Imediatamente, as redes sociais na Argentina foram tomadas por pedidos de Enzo na seleção. O diário esportivo local Olé abriu uma enquete para que a torcida decidisse se a revelação já merece uma vaga na equipe que irá ao Catar. Até a publicação desta notícia, a aprovação estava na casa dos 70%.

O jornal citou um fato que pode ajudar o atleta de ótimo passe, visão de jogo e vigor físico. Leandro Paredes, do PSG, um dos titulares de Scaloni, foi operado para tratar de uma pubalgia e deve ficar de fora da próxima convocação para a partida diante da Itália, em 1º de junho, no encontro entre os últimos campeões continentais.

Martin Liberman, um dos mais famosos jornalistas esportivos do país, engrossou o coro no Twitter ao dizer que Enzo “não é menos que De Paul, Paredes, Lo Celso e Palacios”, jogadores do setor que costumam ser chamados e que “com este nível, deveria estar na lista”.

Enzo Fernández NO es menos que De Paul, Paredes, Lo Celso, Palacios, etc

Con este nivel, debería estar en la lista sábana del mundial! — Martin Liberman (@libermanmartin) April 10, 2022

Multa alta e empréstimo crucial

Enzo Fernández nasceu em 17 de janeiro de 2001 em San Martín, na grande Buenos Aires, e foi batizado em homenagem ao uruguaio Enzo Francescoli, ídolo histórico do clube do coração de sua família. Começou a jogar futsal na equipe Club de La Recova e com apenas cinco anos chamou a atenção de um olheiro do River que o levou a Núñez.

Sempre tratado como uma joia no clube, Fernández chegou à equipe adulta aos 18 anos, mas acabaria emprestado para ganhar mais experiência. A passagem pelo Defensa y Justicia, então dirigido por Hernán Crespo e depois por Sebastián Beccacece, confirmou sua condição de jovem estrela.

Foi campeão da Copa Sul-Americana de 2020 e em seguida ergueu também a Recopa Sul-Americana de 2021 ao bater o Palmeiras, nos pênaltis, em Brasília. O técnico Marcelo Gallardo, então, solicitou o seu retorno ao River e foi, aos poucos, lhe dando vaga no time titular. Na atual temporada, o garoto tem três gols e três assistências em nove jogos.

Fernández tem multa rescisória de 20 milhões de euros (equivalente a 102 milhões de reais pela cotação atual) e já recebeu sondagens de gigantes europeus, como o Real Madrid. Por seu estilo de jogo, chegou a ser chamado de “Férnandez Redondo”, em alusão a Fernando Redondo, volante argentino que brilhou no gigante espanhol.

Na semana passada, a imprensa argentina noticiou o interesse do Manchester City, que já contratou outra joia do River, o atacante Julian Álvarez, que chega à Inglaterra no meio do ano – e também briga por vaga no Catar.