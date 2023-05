Entrevista: Vitinho, o campeão inglês que agora mira Premier e seleção

O goleiro Ederson, do Manchester City, não foi o único brasileiro a levantar uma taça de campeão inglês nesta temporada. Na segunda divisão, o lateral-direito Vitinho foi peça importante da arrasadora campanha do Burnley, que voltará à Premier League na próxima temporada repaginado pelo treinador Vincent Kompany e com um estilo de jogo atraente e ofensivo. Revelado no Cruzeiro, o jogador de 23 anos falou em entrevista a PLACAR sobre os desafios do futebol inglês, a expectativa de jogar na Premier League e o sonho de alcançar a seleção brasileira principal.

Vendido ao Cercle Brugge, da Bélgica, com apenas um jogo como profissional – justamente um clássico contra o Atlético Mineiro -, Vitinho ficou quatro anos no clube até ser levado por Kompany para o Burnley na temporada passada. Ele conta que se surpreendeu com o alto nível da segunda divisão inglesa, a chamada Championship, que cedeu nada menos que 26 jogadores para a Copa do Mundo de 2022 – como comparação, o Brasileirão teve apenas sete representantes.

“Eu não sabia disso, fui saber disso agora que joguei, e é verdade. Todo jogo é difícil, tem que estudar o adversário, entrar mentalmente bem. Um vacilo pequeno que você dá, o jogo muda, as coisas começam a dar errado. São times que estão ali para brigar pela Premier League, todos têm condições”, conta.

Ele também diz que, hoje, a Premier League é o objetivo máximo para a carreira de quase todo jogador. “Minha cabeça mudou depois que vim para a Europa, porque eu queria jogar no Barcelona, Real Madrid, na Espanha. E eu só fui ver que realmente era a Inglaterra depois que cheguei na Europa. Estava conversando com um dos jogadores mais experientes do nosso time, e ele falou para mim: agora vamos conhecer o verdadeiro futebol. Jogar a Premier League não é para qualquer um”.

Vitinho teve um “aperitivo” do que é o mais alto nível do futebol inglês na goleada sofrida pelo Burnley por 6 a 0 para o todo-poderoso Manchester City em março. O brasileiro, que atua nas duas laterais e também mais avançado como ponta, esteve em campo desde o início e viu de perto a excelência dos comandados de Pep Guardiola.

“A gente perdeu, mas acho que foi um aprendizado. Muitas das coisas que o Kompany cobra a gente no dia-a-dia, a gente viu os caras fazendo. São coisas que parecem simples, mas fazem diferença dentro de campo. A filosofia do clube agora é de contratar jogadores novos, então tiramos muita coisa, o próprio Kompany depois passou muito vídeo do jogo para a gente. Agora vai ter mais jogos assim na Premier League, então temos que estar preparados. O time inteiro deles é fora da caixa, não estão lá à toa”, diz o lateral, que elegeu De Bruyne e Haaland como os jogadores que mais o impressionaram.

Para a próxima temporada, a expectativa de Vitinho é se preparar bem e manter o estilo de jogo que fez do Burnley o campeão da Championship: posse de bola, pressão alta e ofensividade, como seria de se esperar de um discípulo de Guardiola como Kompany. E, quem sabe, ganhar uma convocação para a seleção brasileira principal – ele já teve o “gostinho” de participar da preparação da equipe em alguns treinos para a Copa de 2018. “É um objetivo meu de carreira, jogar uma Copa do Mundo. Já passei por seleção de base e agora quero estar na seleção principal”. É bom ficar de olho.