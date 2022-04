Entre vaias e apoio, Bolsonaro visita a Vila em vitória do Santos

Na manhã deste domingo, 17, Jair Bolsonaro compareceu à Vila Belmiro para acompanhar o duelo entre Santos e Coritiba, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. De folga, ele assistiu ao jogo no camarote, ao lado de Andrés Rueda e demais dirigentes santistas.

Para acessar o estádio, o clube exige a apresentação do comprovante de vacina contra a covid-19, seja de duas doses ou dose única, ou ainda de testes negativos do tipo antígeno ou RT-PCR. O protocolo é uma exigência em eventos com público no Estado de São Paulo.

Ainda assim, não houve confirmação sobre a necessidade de Jair Bolsonaro apresentar comprovante de vacinação contra a covid-19 para entrar na Vila Belmiro. O Presidente da República não informa o seu quadro vacinal, mas já deu declarações recentes indicando que não foi vacinado.

Quando apareceu para acenar ao público, Bolsonaro causou reação dividida dos santistas presentes no estádio. Houve vaias e protestos de parte da torcida, mas também aplausos e gritos de apoio ao Presidente.

Durante a última semana, a principal torcida organizada do Santos já tinha se manifestado contra a presença de Bolsonaro na Vila Belmiro. Em nota oficial publicada em suas redes sociais, a entidade criticou a visita, definida por ela como de cunho político, e destacou que o Presidente da República é declaradamente torcedor do Palmeiras.

Dentro de campo, o Santos levou a melhor e venceu o Coritiba por 2 a 1, com todos os gols na primeira etapa. Léo Baptistão abriu o placar aos 11 minutos, e Léo Gamalho empatou para o Coxa aos 27, de pênalti. Já aos 31, o zagueiro Henrique mandou contra a própria meta, e o Peixe fechou o placar.