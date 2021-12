Entenda como funcionará o Cruzeiro SAF sob gestão de Ronaldo Fenômeno

Ronaldo Fenômeno, 45 anos, é o novo dono do Cruzeiro. A ação só foi possível, pois na última sexta-feira, 17, uma votação, que contou com conselheiros e associados do time, aprovou a alteração do estatuto do Cruzeiro que permite que o clube possa ceder até 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para investidores.

Com essa mudança, o clube mineiro conseguiu atrair investidores e aceitou a proposta de Ronaldo, que passou a ser sócio majoritário da SAF, com 90% do time, por meio da Tara Sports, com investimento de R$ 400 milhões.

Para o clube, a implementação do clube-empresa sempre foi vista pela atual diretoria como forma mais rápida de recuperar o Cruzeiro. Estimativas apontam que o time mineiro possui quase R$ 1 bilhão em dívidas. Somado a isso, o time disputará pelo terceiro ano consecutivo a Série B do Brasileirão.

“Estou muito, muito, muito feliz. É arregaçar as mangas, porque isso só nos dá mais motivos e ânimo para trabalhar cada vez mais”, disse Sérgio Santos Rodrigues, presidente do clube, logo após o fim a assembleia que aprovou a mudança.

Com a SAF, o Cruzeiro terá seis anos para pagar 60% de sua dívida. Caso atinja o objetivo, terá mais quatro anos para quitar o restante. O dinheiro aportado de Ronaldo Fenômeno, que também é dono do Real Valladolid, da Espanha, não será destinado para o pagamento das dívidas. O débito acumulado é equacionado com o recebimento de 20% da receita mensal da SAF e 50% do lucro que o clube tiver no mesmo período.