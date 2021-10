Enquanto busca nova equipe, Felipão dará aulas de futebol

Vitorioso e conhecido mundialmente, o técnico Luiz Felipe Scolari agora terá um novo desafio na carreira: ministrar aulas de futebol. Demitido pelo Grêmio no último dia 11 de outubro, ele foi o escolhido pela startup Futebol Interativo para ser o nome principal do curso Imersão & Prática Treinadores. O evento acontecerá em um centro de treinamento profissional em São Paulo, durante os dias 5, 6 e 7 de novembro.

Campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, Felipão tem experiência na área de palestras há mais de 20 anos. Além dele, Gabriel Bussinger, treinador das categorias de base do Santos, também foi escolhido e anunciado como professor.

Em busca de um novo clube, Scolari vem de trabalhos no Grêmio, em 2021, Cruzeiro, pela temporada 2020, e Palmeiras, entre 2018 e 2019, quando foi Campeão Brasileiro. Recentemente, o técnico foi especulado na seleção paraguaia, mas sem interesse da parte de Scolari. Com 27 troféus na carreira, Felipão tem em seu currículo a campanha vencedora do penta na Copa do Mundo de 2002 e das Libertadores de 1995 e 1999.

O curso imersão que contará com aulas de Felipão tem na ementa conteúdos táticos, planejamento de treinamentos, conceitos teóricos e partes práticas do futebol. O custo para inscrição no evento é 5 mil reais, com estadia, alimentação e material inclusos.

Procurada para saber se a participação no curso do Futebol Interativo representaria o fim ou mesmo uma pausa na carreira de décadas técnico, a assessoria do treinador gaúcho informou que “quando Luiz Felipe Scolari for encerrar a carreira, vocês saberão”.