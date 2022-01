Endrick, Giovani, Rwan e Patati: quem são os candidatos a herói da Copinha

Palmeiras e Santos disputam a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior na próxima terça-feira, 25, às 10h (de Brasília) no Allianz Parque. Com discordâncias entre os clubes quanto à sede da decisão, tendo em vista que o Pacaembu, palco tradicional do jogo final passa por reformas e um novo estádio precisou ser decidido pela Federação Paulista de Futebol (FPF), a tensão já começou extracampo.

Invictos no torneio, Palmeiras e Santos se destacam pelo bom equilíbrio entre defesa e ataque. Com sete vitórias e um empate, o clube da capital tem um aproveitamento de 91%, enquanto a equipe litorânea venceu seis jogos e saiu com igualdade no marcador nas outras duas.

PLACAR selecionou quatro candidatos a herói da Copinha:

Endrick

Tratado como fenômeno, o garoto de 15 anos chamou a atenção de todo o mundo. Com cinco gols marcados em seis jogos e uma média de um tento a cada 45 minutos em campo, Endrick vestiu com responsabilidade a camisa 9 do alviverde. Especulado no profissional, foi descartado por Abel Ferreira na disputa do Mundial de Clubes e pode ver sua promoção ser adiada.

Weslley Patati

Veloz e habilidoso, o ponta santista é forte destaque da competição, tanto pelo seu estilo de jogo quanto pela efetividade. Em sete partidas, marcou quatro vezes e deu passe para dois outros gols. Em seu penúltimo ano de categorias de base, pode ser integrado no elenco profissional, mas tem a chance de adiar o inédito título de Copinha do rival.

Giovani

Campeão da Libertadores 2021 com o Palmeiras, Giovani tem 14 aparições como profissional. Nascido em 2004, se tornou o talismã do Palmeiras na reta final da competição e marcou dois gols nas quartas de final e um na semifinal, vencida sobre o São Paulo, por 1 a 0. Ágil, é um grande nome da criação palmeirense no torneio.

Rwan Secco

Usando a tradicional camisa 10 do Santos, Rwan Secco é o grande nome do Peixe na Copa São Paulo. Completando 21 anos em 2022, estourou a idade das categorias de base e deve ser integrado ao profissional. A campanha de seis gols em oito jogos na Copinha credencia o atleta e gera expectativa sobre o garoto.

