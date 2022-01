Endrick brilha na Copinha aos 15 e tem quase um gol por jogo no Palmeiras

Jovem promessa do Palmeiras, o atacante Endrick, 15 anos, teve uma estreia dos sonhos nesta quarta-feira, 5, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Autor de dois gols na vitória do Palmeiras sobre o Assu-RN por 6 a 1, o jogador arrancou elogios dos torcedores nas redes sociais. Atacante canhoto, Endrick é visto como uma das maiores joias da base do Palmeiras, onde já acumula 165 gols em 169 partidas – uma média de quase um gol por jogo.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Natural de Brasília, o jogador nasceu em 2006 e chegou ao Palmeiras em 2016, para atuar no sub-11. Após se diferenciar demais nas categorias de sua idade, no início do ano passado, então com 14 anos, Endrick foi promovido precocemente para o sub-17 – prática que o clube faz com certa frequência com os principais destaques da base, para acelerar a maturação física e técnica dos atletas.

Já no segundo semestre de 2021, o atacante ganhou suas primeiras oportunidades no sub-20 do Palmeiras, onde voltou a se destacar mesmo com cinco anos de diferença para os jogadores mais velhos. Ele conseguiu a proeza de participar de três campanhas de destaque no Paulistão no mesmo ano, em três categorias diferentes: foi campeão no sub-15 e no sub-20, e vice no sub-17.

Continua após a publicidade

Ao site oficial do Palmeiras, João Paulo Sampaio, coordenador da base do clube, destacou as habilidades da joia palmeirense. “A gente não tem como parar a força da natureza. Fogo morro acima e água morro abaixo são como jogador talentoso. A única coisa que você tem de fazer é desafiá-lo. Quando o menino chama muito a atenção, a gente atropela os processos”, disse.

Com 1,73 m de altura, além da força física e da habilidade, Endrick se destaca pela boa finalização. Atuando no sub-17 e no sub-20 o jogador marcou gols importantes. Em setembro de 2021, por exemplo, fez o gol da vitória do Palmeiras diante do América-MG, pelo Campeonato Brasileiro sub-20.

Já no jogo de ida da final do Campeonato Paulista sub-17, em dezembro de 2021, Endrick marcou um golaço, com chute de antes do meio de campo na vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Corinthians. Na volta, sem Endrick, que estava com o time sub-20, o Verdão acabou perdendo o título nos pênaltis.

🔞GOLAÇO DE ENDRICK!! 🔞 A promessa de gols da base palestrina completou hoje 13 gols em 25 jogos atuando pelo S17 e S20. Detalhe: Tem 15 anos! pic.twitter.com/27UaZp8fy6 — Análise Palestrina (@AnalisePalestra) December 16, 2021

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!