Endrick acerta primeiro contrato profissional com o Palmeiras

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira, 23, que chegou a um acordo com Endrick, a joia palmeirense de 15 anos, para assinar seu primeiro contrato profissional. O documento, no entanto, só poderá ser assinado em 21 de julho, quando o atleta completa 16 anos, seguindo a legislação trabalhista brasileira.

“O Palmeiras e o staff do atacante Endrick acertaram nesta segunda-feira as bases do primeiro contrato profissional do atleta. O acordo será assinado quando o jogador completar 16 anos”, informou o clube. Na imagem, o atacante aparece ao lado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e deu seus pais.

Segundo informações do portal Uol, a multa contratual será progressiva e deve girar em torno 60 milhões de euros (316 milhões de reais pela conversão atual).

O Palmeiras e o staff do atacante Endrick acertaram nesta segunda-feira as bases do primeiro contrato profissional do atleta. O acordo será assinado quando o jogador completar 16 anos 🟢⚪ #AvantiPalestra pic.twitter.com/l2IXlxj4hs — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 23, 2022

Endrick é apontado como a grande revelação do futebol brasileiro. Campeão e melhor jogador da Copa São Paulo deste ano, atuando contra atletas até seis anos mais velhos, o jogador é destaque das seleções de base e já vinha recebendo sondagens de gigantes como Barcelona e Real Madrid.

Nascido em 2006, em Brasília, Endrick realizou testes no São Paulo e no Santos, mas,, aos 11 anos, assinou com o Palmeiras, único clube que aceitou pagar uma ajuda de custo à família – na verdade, contratou seu pai, Douglas Ramos, para atuar na faxina do clube. A história de Endrick foi contada e detalhes na PLACAR de fevereiro.