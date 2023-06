Encontro de gerações: Ademir e Dudu repassam glórias pelo Palmeiras

Meio século de vida os separa. Um é bossa nova, pura poesia; o outro é rock pesado – ou melhor, um estrondoso funknejo de Goiás. O longilíneo Ademir da Guia, 81 anos, e o baixinho Dudu, 31, são quase uma antítese. Em comum, o talento com a bola e a idolatria de uma das torcidas mais exigentes do país. PLACAR reuniu as duas lendas do Palmeiras em sua edição 1.500, que chega às bancas nesta sexta-feira, 9, e já está disponível em dispositivos iOS e Android.

A conversa entre o divino e o infernal aconteceu no Palazzo Verde, um museu dedicado aos 109 anos de história do Palmeiras, localizado em uma antiga propriedade do Conde Francisco Matarazzo, em frente ao velho Palestra Itália, atual Allianz Parque. Eternizado em texto em nossa edição 1500, o papo entre as lendas de diferentes gerações já está disponível na íntegra na PLACAR TV. Clique, abaixo, e assista:

Os troféus conquistados, claro, foram tema obrigatório no papo. Já são 11 taças conquistadas pelo “Baixola”, como é conhecido pelos colegas, incluindo três Campeonatos Brasileiros e duas Libertadores da América, sempre com protagonismo nos momentos decisivos. Segundo as contas do próprio clube, que inclui o Torneio Laudo Natel, uma competição amistosa, entre as taças a serem consideradas, o recorde ainda pertence a Ademir e seu contemporâneo Junqueira, com 12 conquistas.

Explosivo em campo, reservado na intimidade, Dudu se mostrou emocionado ao realizar o tour no museu e rever sua própria história em vídeos, camisas, bolas e, especialmente, troféus. “Até agora não caiu a ficha de tudo que estamos construindo, é uma história bonita”, diz. “ Assim como o seu Ademir já escreveu a história dele, e se passaram 50 anos e até hoje ele é lembrado, acho que só vou saber a dimensão do ídolo que me transformei para a torcida palmeirense no futuro”.

Octogenário, completamente lúcido, e ainda em atividade, pois costuma rodar o interior paulista para bater uma bola com a equipe de masters do Verdão, o velho ídolo de cabelos brancos rejeita qualquer tipo de ciúme com a possibilidade de ter suas marcas superadas. “É bom para mim, pois meu nome segue sendo falado depois de tanto tempo. Logo logo o Dudu vai me passar em número de títulos, isso é importante, um sinal de que o Palmeiras segue ganhando e nossa torcida está contente”, diz o ex-jogador nascido no Rio de Janeiro, revelado pelo Bangu, e que desde que conheceu o bairro da Pompéia nunca mais o abandonou. A troca de gentilezas foi constante e genuína, e Dudu pareceu contagiado pela fleuma que sempre caracterizou Ademir.

Justiça seja feita: desde que retornou de uma breve passagem pelo Al-Duhail, do Catar, entre 2020 e 2021, Dudu amadureceu, deixou de reclamar tanto com a arbitragem e demonstra uma liderança mais serena. Explosões? Só para arrancar com a bola e enfileirar marcadores.“ Dudu está conseguindo melhorar o futebol dele. É muito rápido, dá dribles que ninguém entende, e o mais importante é que os gols saem”, diz Ademir. “O jogador tem que entender que ele pode sempre melhorar. Eu era um jogador técnico, mas não tinha essa velocidade. Então procurei treinar e entender meus pontos fracos. Vejo Dudu fazendo coisas que não fazia no passado e a torcida está do lado dele.”

O goiano consente. “Todo jogador quer sempre vencer, mas tinha alguns comportamentos que eu tinha de mudar, como essa questão de tomar muitos cartões”, afirma. “ Felizmente agora eu me preocupo só em ajudar o Palmeiras, seja com passe, seja com gols. De 2015 para cá me transformei em um jogador melhor e também uma pessoa melhor.”

Ao longo da entrevista, os dois repassaram diversos temas, como as poucas chances que ambos receberam na seleção brasileira, os maiores rivais, títulos e treinadores mais importantes, e muito mais. Ao longo dos próximos dias, o site de PLACAR divulgará novos trechos da entrevista.