Encalhados? Quem são os jogadores que os clubes tentam se livrar para 2022

O futebol brasileiro segue com o mercado aquecido no início de janeiro. Entre reforços sonhados e até anunciados, buscando mudanças nos elencos, equipes também tentam negociar jogadores que não fazem mais parte dos planos para o futuro. No entanto, nem todas as diretorias têm a sorte de encontrar um destino para seus atletas. PLACAR fez uma lista para lembrar quem são os “encalhados” nos clubes brasileiros:

Danilo Avelar – Corinthians

Afastado em junho de 2021 após utilizar um termo racista durante uma partida de CS:GO (Counter Strike: Global Offensive), o defensor não faz parte dos planos corintianos para esta temporada. Almejado por Cruzeiro, mas sem sucesso após o clube virar uma SAF, está na mira do Coritiba.

Os atacantes Jonathan Cafú e Matheus Matías são outros atletas que fazem parte da “lista de dispensa” do Corinthians.

Cléber Reis – Santos

Desde 2017 no clubes, o zagueiro Cléber Reis não faz parte dos planos de Fábio Carille. Com passagens pelo futebol do exterior, chegou a ser um nome cogitado no mercado nos anos anteriores, mas hoje é apontado como uma das piores contratações da história.

Com contrato até 30 de janeiro e alto salário, cerca de R$ 250 mil, precisou ter o vínculo renovado devido a uma lesão ligamentar com recuperação prevista somente para os últimos meses do ano.

Por ele, o Santos pagou 2,5 milhões de euros (pouco mais de 16 milhões de reais à época) ao Hamburgo. A contratação ainda gerou ao clube um transferban, punição imposta pela Fifa que impede o clube de contratar novos atletas.

Pablo, Vitor Bueno e Éder – São Paulo

Contratados com certa relevância pelo clube do Morumbi, o trio de atacantes são-paulino é rejeitado no tricolor para este ano. Pablo chegou a ser alvo de Ceará e Fortaleza, mas os altos custos dificultam a negociação. Vitor Bueno, visado pelo futebol japonês, e Éder, de alto salário, também podem ter nova casa para a temporada.

Rodinei – Flamengo

Na mira do Internacional após boa campanha no Brasileirão 2020, o lateral direito Rodinei não está na mira do Flamengo. No Rio de Janeiro desde 2016, tem contrato até o fim de 2022.

Lucas Lima e Luiz Adriano – Palmeiras

Após um empréstimo para o Fortaleza, Lucas Lima está de volta ao Palmeiras, mas não deve ficar. Com boas opções no elenco alviverde, será obrigado a buscar novos ares. Luiz Adriano, que teve passagem conturbada pelo clube paulista, é outro que o time de Abel Ferreira tenta se livrar.

Douglas Costa – Grêmio

Apesar de uma declaração que sugere o interesse gremista em contar com o atleta para a Série B, Douglas Costa pode não seguir no clube, pelos altos custos. Já especulado em São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo, segue sem destino.