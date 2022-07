Empresário Wagner Ribeiro tem prisão decretada por dívida de pensão

O ex-agente de Robinho, Neymar, Kaká e outras estrelas do esporte é acusado de não pagar a pensão alimentícia dos filhos há pelo menos dois anos. A prisão foi decretada pela 2ª Vara Cível de São João da Boa Vista (SP), que expediu mandado de prisão para que ele seja detido por 30 dias. O agente, no entanto, ainda não foi localizado.

O portal Uol conversou com a delegada responsável, Ivalda Aleixo, que explicou que a ordem pode ser suspensa com o pagamento da dívida ou com a realização de um acordo entre as partes e que este tipo de mandado só é expedido quando o juiz entende que há condições econômicas para que a dívida seja quitada.