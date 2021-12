O atacante brasileiro Éverton Cebolinha não vive bom momento no Benfica e, de acordo com Márcio Cruz, empresário do atleta, a culpa é do técnico Jorge Jesus. Em entrevista ao jornal Record nesta sexta-feira, 17, o agente ameaçou procurar um novo destino ao jogador de 25 anos e ainda criticou a postura do treinador português, que negocia um possível retorno com o Flamengo.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A insatisfação de Márcio Cruz se dá pelo fato de Everton estar sendo escalado para jogar como ala, escolha que se repetiu na partida contra o Covilhã, na última quarta-feira, 15, pelo Campeonato Português, quando o jogador foi vaiado pela torcida. “Se continuar assim, vamos ter que tirar o jogador daí, para que o Benfica não fique prejudicado. Se não é para colocar na posição dele, então não o ponha como ala.”, disse o agente, que ainda se mostrou incomodado com a manifestação da torcida.

Márcio também não poupou palavras para criticar a postura do “Mister” com o atleta. O empresário responsabiliza o técnico pela falta de continuidade nas partidas e na utilização do jogador para uma postura mais defensiva. Ele ainda destaca que Éverton foi contratado pela técnica “que Jorge Jesus viu no Brasil” e por conta também dos gols do brasileiro.

“Jorge Jesus está acabando com um jogador por quem o Benfica pagou 20 milhões de euros. Quando Everton está ganhando confiança e melhorando, ele (Jesus) o tira do time.”, desabafou o empresário.

Éverton Cebolinha chegou ao time português no início da temporada passada, e tem contrato com o clube até 2025 e cláusula de rescisão de 150 milhões de euros. O Record destaca que uma possível saída do jogador não é uma tarefa fácil, e cita ainda que houve clubes interessados em fazer empréstimos no começo da temporada 2021-22, mas que o Benfica não cogitou um acordo.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!