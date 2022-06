Emirados Árabes x Austrália: onde assistir à repescagem nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 7, Emirados Árabes Unidos e Austrália se enfrentam em jogo válido pela repescagem asiática para a Copa do Catar. A bola rola a partir das 15h (de Brasília), no Al Rayyan Stadium, no Catar, e terá transmissão ao vivo pelo canal de TV fechado ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+.

Em jogo único, quem vencer avança à repescagem internacional para enfrentar o Peru, quinto colocado das Eliminatórias sul-americanas. O confronto está marcado para o próximo dia 13 de junho, também no Catar. A seleção que passar deste último confronto integrará o grupo D do mundial ao lado de França, Dinamarca e Tunísia.

Durante a disputa das Eliminatórias Asiáticas, os Emirados Árabes chegaram ao terceiro lugar do grupo A, com 12 pontos – três vitórias, três empates e quatro derrotas. Na última vez em que entrou em campo, em 29 de março, venceu a Coreia do Sul por 1 a 0. Até o momento, o país não tem nenhum desfalque confirmado.

Já a Austrália, terceira colocada do grupo B, com 15 pontos, tem campanha melhor que a do adversário, tendo acumulado quatro vitórias, três empates e três derrotas.

Desta vez, os australianos não poderão contar com o meia Tom Rogic, que pediu dispensa por motivos pessoais. A última vez em que se enfrentaram foi em jogo válido pela Copa Asiática, em 2019, e os Emirados Árabes venceram por 1 a 0.

Confira onde assistir à partida pela repescagem asiática desta terça:

15h

Emirados Árabes x Austrália – ESPN 4 e Star+

