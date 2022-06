Emerson Royal diz que policial se arriscou para salvá-lo de assalto

O lateral-direito Emerson Royal, do Tottenham e com recente passagem pela seleção brasileira, sofreu uma tentativa de assalto com direito a troca de tiros na madrugada nesta sexta-feira, 3, ao sair de uma casa noturna, em Americana, interior de São Paulo, onde tem passado férias com a família. O assaltante foi baleado e está hospitalizado.

O jogador fez um post em sua rede social agradecendo ao policial que agiu no momento do crime. “Esse ser humano, que eu chamo de anjo, arriscou sua própria vida para salvar a minha. Eu serei eternamente grato a você”, escreveu ele.

De acordo com o delegado Robson Gonçalves de Oliveira, que foi quem registrou o boletim de ocorrência, o policial militar, que estava de folga e em horário de lazer, encontrou Royal na casa noturna e por ser fã do atleta, pediu uma foto a ele. Em seguida, o lateral se dirigiu ao estacionamento do lugar neste momento foi abordado por um homem que tentou roubar o relógio da marca Rolex e um cordão de ouro.

O policial à paisana percebeu a movimentação e resolveu ajudar o jogador. Segundo o delegado, houve troca de tiros no local – 17 disparos da arma do assaltante e outros nove da arma do policial.

O assaltante foi atingido nas costas e precisou passar por uma cirurgia no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, em Americana e agora esta sob observação e escolta policial. Ao sair da delegacia, o lateral disse que precisava descansar e em breve se posicionaria sobre o ocorrido.

Emerson Royal é formada pelas categorias de base da Ponte Preta e tem em seu currículo passagens pelo Atlético-MG, Barcelona e Bétis, além de ter sido convocado para a seleção brasileira recentemente.

