Emelec x Palmeiras: onde assistir à Libertadores nesta quarta-feira, 27

Nesta quarta-feira, 27, Emelec e Palmeiras se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, às 21h (de Brasília), no estádio George Capwell, no Equador.

O Verdão vem embalado pela vitória contra o rival Corinthians, no último sábado, 23. Por conta da agenda lotada e o desgaste excessivo da maioria dos atletas, o técnico português Abel Ferreira deve poupar alguns de seus titulares.

Na última partida pela Libertadores, o Palmeiras passou por cima do Oriente Petrolero, marcando 8 a 1, deixando a classificação para as oitavas de final muito bem encaminhada.

Do outro lado, o atual bicampeão equatoriano vem de vitória no último domingo, 24, por 1 a 0 sobre o Aucas,. Nas duas primeiras rodadas da Libertadores, contra o Independiente Petrolero e, em seguida contra, o Deportivo Táchira, o Emelec empatou por 1 a 1 em ambas as partidas.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 27:

Libertadores

19h

América-MG x Tolima-COL – ESPN e Star+

Fortaleza x Alianza Lima-PER – Conmebol TV

21h

Cerro Porteño-PAR x Peñarol-URU – Conmebol TV

Colo Colo-CHI x River Plate-ARG – Conmebol TV

Emelec-EQU x Palmeiras – ESPN e Star+

23h

The Strongest-BOL x Caracas-VEN – ESPN, Facebook (Copa Libertadores) e Star+

Sul-Americana

19h15

Guaireña-PAR x 9 de Octubre-EQU – Conmebol TV

Cuiabá x River Plate-URU – Conmebol TV

Melgar-PER x Racing-ARG – Conmebol TV

21h30

Antofagasta-CHI x Atlético-GO – Conmebol TV

Universidad de Quito-EQU x Banfield-ARG – Conmebol TV

