Embaixada vai evacuar cidadãos brasileiros da Ucrânia, diz diplomata

Após pedido de ajuda de jogadores brasileiros que estão na Ucrânia, o embaixador do país em Kiev, Norton Rapesta, afirmou que os cidadãos do Brasil no país serão evacuados. A nação do leste europeu é alvo de ataques da Rússia, após semanas de tensão entre os países que culminou em uma invasão militar ordenada pelo presidente Vladimir Putin.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Em entrevista à BBC, o diplomata afirmou: “Nós vamos evacuar os brasileiros. Jogadores de futebol, todo mundo”. Sem detalhar o processo, Rapesta afirmou que a operação já está pronta e foi divulgada com o Itamaraty, órgão federal responsável pelas relações internacionais.

Ao todo, 31 brasileiros jogam o Campeonato Ucraniano, sendo 13 deles no Shakhtar Donetsk. Mais cedo, atletas do Shakhtar e do Dínamo de Kiev publicaram vídeo junto a seus familiares, isolados em um hotel, clamando por ajuda. Outros jogadores também se manifestaram, pedindo suporte governamental.

Após avanço de tropas russas nas fronteiras com a Ucrânia nos últimos dias, o presidente Vladimir Putin anunciou uma “operação militar especial” na madrugada desta quinta-feira. Várias cidades ucranianas foram atacadas, com registros de bombardeios e explosões. A Ucrânia decretou Lei Marcial (substituição de leis do país por leis militares) e anunciou que distribuirá armas à população. Este é o maior ataque na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!