Em testes, Tite diz projetar Neymar, Vinicius e Paquetá juntos na seleção

A 294 dias do início da Copa do Mundo do Catar, a escalação da seleção brasileira ainda deixa espaços para dúvidas, tanto para o treinador, quanto para os torcedores. Durante entrevista coletiva no início de tarde desta segunda-feira, 31, o técnico Tite admitiu precisar de mais testes para encontrar o time ideal e gerou expectativas ao dizer que projeta Neymar, Vinicius Júnior e Lucas Paquetá atuando pela primeira vez juntos na seleção.

“Curto e grosso, papo reto. Sim, eles podem jogar juntos”, disse ao ser questionado sobre o assunto. Logo na sequência, a transmissão da entrevista transmitida pelo YouTube da CBF foi interrompida.

A resposta de Tite surpreendeu porque vai na contramão de algumas escolhas anteriores na hora de definir o time inicial. Quando teve Neymar à disposição, Tite quase sempre optou por deixar Vinicius Júnior no banco. Foi assim contra a Colômbia, em 11 de novembro, e contra o Uruguai, em 14 de outubro, quando o treinador escalou Lucas Paquetá como companhia para o atacante do Paris Saint-Germain.

Vinicius ganhou chances somente quando Neymar esteve fora: contra a Argentina e Equador. O destaque do Real Madrid na temporada, porém, passou longe de conseguir brilhar. Protagonizou dribles e boas jogadas individuais, mas demonstrou estar menos a vontade do que quando atua pelo seu clube.

A esperança, agora, é por juntar os três destaques, o que também parece um desafio, tendo em vista que muitas vezes as características e a posição dentro de campo podem ser conflitantes.

Pensando na estrutura tática utilizada pelo treinador para que o trio seja possível, um deles será utilizado fora de posição e algum outro jogador pode perder espaço. Casemiro e Fred, volantes, são nomes recorrentes nos onze iniciais e dificilmente serão sacados.

Assim, na armação e no ataque são quatro vagas disponíveis para muitas opções: Paquetá, Coutinho, Neymar, Vinicius Júnior, Raphinha, grande destaque nas últimas partidas. Além de Gabriel Jesus e Matheus Cunha, nomes testados recentemente.

A alternativa para encaixar o trio e não sacar o grande destaque Raphinha, porém, pode ser uma formação sem um centroavante. Desse modo, Tite precisaria escalar Lucas Paquetá como terceiro homem de meio-campo, Vinicius Júnior na esquerda, como atua no Real Madrid, Raphinha pela direita, como vem jogando no Brasil e no Leeds United, e Neymar solto pela região central.

