Em Milão, Espanha se vinga da Itália e chega à final da Nations League

Atualizado em 6 out 2021, 18h28 - Publicado em 6 out 2021, 18h21

Caiu nesta quarta-feira, 6, a invencibilidade de 37 jogos da Itália, a campeã europeia, e em pleno estádio San Siro, em Milão. A responsável pela façanha foi a Espanha, que venceu por 2 a 1, com dois gols de Ferrán Torres, e assim se garantiu na decisão da Nations League, o torneio bienal de seleções da Uefa. Na final, a Fúria enfrentará o vencedor de Bélgica x França, que jogam na quinta-feira, 7.

O jogo teve gostinho de vingança para a Espanha, três meses depois da vitória italiana na semifinal da Eurocopa. Torres, do Manchester City, marcou duas vezes na primeira etapa, ambos em cruzamentos de Oyarzabal. A Itália se viu em situação dramática com a expulsão precoce do zagueiro Leonardo Bonucci, que apesar de toda a sua experiência, levou dois amarelos infantis antes mesmo do intervalo.

Os anfitriões diminuíram com Lorenzo Pellegrini no fim do jogo, mas já era tarde. Com isso, a equipe dirigida por Roberto Mancini encerrou uma sequência longa sem derrotas (foram 28 vitórias e nove empates, com 93 gols marcados e apenas 12 sofridos). A última derrota havia sido em outubro de 2018, para Portugal, na mesma competição.

