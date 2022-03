Em meio a crise, Chelsea ainda terá de pagar R$ 471 milhões por Lukaku

Mesmo com crise financeira dentro do Chelsea, provocada por uma série de sanções impostas ao dono do clube, Roman Abramovich, o clube londrino ainda terá de desembolsar altos valores à Inter de Milão pela compra do centroavante Romelu Lukaku. Abramovich foi punido pelo governo britânico em decorrência de sua relação próxima ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que passa por conflitos militares contra a Ucrânia.

Segundo o jornal inglês The Sun, os Blues terão de pagar 84,8 milhões de euros (cerca de 471 milhões de reais) ao time italiano até o final desta temporada, uma transação difícil para o Chelsea, que pode passar aperto para conseguir recursos e quitar débito. Isso porque Abramovich teve seus bens congelados, e o clube tem um montante de 124 milhões de euros (cerca de 689 milhões de reais) armazenados em seus cofres.

Lukaku, que está em sua segunda passagem pelo clube inglês, é umas das peças principais no elenco de Thomas Tuchel. O belga já balançou as redes 11 vezes em 32 jogos na temporada.

