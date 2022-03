Em lados inversos, Santos e Palmeiras revivem drama por rebaixamento

O clássico entre Santos e Palmeiras neste domingo, 13, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pode ser para o Santos o início de uma reação ou o princípio de um abismo no Campeonato Paulista. A equipe dirigida pelo argentino Fábian Bustos joga diante do rival, já classificado no estadual, em busca de um resultado positivo para seguir sonhando passar à segunda fase. Contudo, uma derrota pode significar o recomeço de um drama vivido intensamente pelo clube na última temporada: a de lutar contra o rebaixamento.

Curiosamente, tudo isso diante de um rival que já salvou há quase uma década. Naquela ocasião, há oito anos na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Vitória por 1 a 0 com gol de Thiago Ribeiro, placar que permitiu que o Palmeiras permanecesse na primeira divisão nacional – seria o terceiro rebaixamento da equipe na história do campeonato.

Fora da zona de classificação da próxima fase, o alvinegro está em 3ª lugar do grupo D com 10 pontos, atrás de Santo André (11) e de Red Bull Bragantino (19). Na classificação geral, é o 13º colocado, a dois pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Vale lembrar que as duas piores campanhas são rebaixadas, sendo que o Novorizontino já está entre uma delas.

Depois de Palmeiras, o Santos encara adversários diretos na luta contra o rebaixamento: a Ferroviária, em Araraquara, em partida adiada pela 10ª rodada, e o Água Santa, na Vila Belmiro.

Ambos estão empatados com 10 pontos e são considerados difíceis compromissos pela má fase da equipe na temporada. Mesmo com a recente troca de comando, Bustos substituiu Fábio Carille, o Santos quase foi eliminado para o Fluminense-PI na segunda fase da Copa do Brasil. O triunfo só veio nos pênaltis.

A Ferroviária, assim como o Santos, ainda tem mais três partidas a realizar, enquanto o Água Santa somente mais duas.

#TBT de hoje vai na onda da semana do clássico. Um jogo inesquecível na história de Santos e Palmeiras: última rodada do Brasileirão 2014. Você lembra dessa partida? pic.twitter.com/NwXXLsyYOg — #SantosDoMundo (@SantosFC) May 16, 2019

A rivalidade entre Palmeiras e Santos foi acirrada nos últimos anos. As equipes acabaram por se enfrentar em duas decisões de campeonato nos anos seguintes a 2014- ambas com o alviverde levando a melhor. Em 2015, o Palmeiras trinfou nos pênaltis na final da Copa do Brasil, já em 2020 foi campeão da Libertadores por 1 a 0 sobre o rival. E agora, será trampolim de reação ou de mais dificuldades ao rival?

