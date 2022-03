Em clima de despedida, Deyverson faz gol, chora, dança e é expulso

Deyverson precisou de menos de 20 minutos para ser o protagonista do Palmeiras no empate com o Red Bull Bragantino neste domingo, 20, pelo Campeonato Paulista. Neste curto tempo, o atacante teve atuação que resume um pouco a sua passagem pelo clube, que parece estar chegando ao fim, já que seu contrato encerra em junho e não deve ser renovado.

Aos 21 minutos da segunda etapa, quando o Verdão ainda perdia por 1 a 0, Deyverson entrou em campo no lugar do jovem Gabriel Verón. Sua primeira participação foi uma casquinha para Rafael Navarro, que desperdiçou a chance. Pouco depois, aos 36, Navarro sofreu pênalti e o herói do título da Libertadores pegou a bola para a cobrança. Ao apito do árbitro, ele bateu com segurança para empatar.

Na comemoração, a emoção tomou conta do atacante palmeirense. Deyverson correu parecendo que não comemoraria, mas logo caiu em lágrimas e foi abraçado pelos seus companheiros. Depois do apoio, ele fez mais uma das suas já tradicionais dancinhas, como o torcedor do Palmeiras se acostumou a ver.

O EMPATE VEIO!

Deyvenson converteu o pênalti e empatou o jogo para o Verdão!#FutebolPaulista #Paulistao22 pic.twitter.com/fuIonaS529 — Paulistão (@Paulistao) March 20, 2022

Parecia tudo bem até então, mas logo no primeiro lance após o gol, Deyverson cometeu falta e reclamou de forma exaltada com o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que mostrou o cartão vermelho para o jogador.

A emoção de Deyverson ao anotar o gol que garantiu o empate ao Palmeiras pode ser explicada pelo fato de sua passagem pelo clube estar perto do fim. No último sábado, 19, o jogador publicou uma foto com a camisa do Verdão nas redes sociais e escreveu na legenda “Vou sentir muita saudade, falta pouco”, seguido por um emoji de choro.

Deyverson tem contrato até junho, e o Palmeiras não deve renovar. Com isso, a tendência é que ele saia de graça ao final do vínculo. O atacante ficou marcado pelo gol do título da Libertadores em 2021, e também anotou o gol decisivo na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018. Desde a chegada de Abel Ferreira ao clube, o jogador não teve muitas oportunidades como titular. Em 2022, ele participou de nove jogos.