Em alta, Vinicius Junior deve ter salário triplicado no Real Madrid

Vinicius Junior se consolidou como um dos principais atacantes do futebol mundial e passará a receber como tal. Segundo informações desta quinta-feira, 12, do diário catalão Mundo Deportivo, o Real Madrid tenta se blindar de propostas e, para renovar contrato com o atacante brasileiro de 21 anos está disposto a praticamente triplicar seu salário.

Atualmente, o ex-jogador do Flamengo recebe 3,2 milhões de euros (17 milhões de reais pela cotação atual) por temporada, um dos valores mais baixos do elenco. Mas para renovar seu vínculo, atualmente até 2024, para 2027, o Real Madrid pretende lhe pagar de 8 a 9 milhões de euros (até 48 milhões de reais).

Com 19 gols em uma temporada em que o Real Madrid reconquistou o título espanhol e chegou à final da Liga dos Campeões, dia 28, diante do Liverpool, Vinicius passou a ser uma das prioridades da diretoria, que ainda busca a contratação de Kylian Mbappé, do PSG, para o setor de ataque.

Ainda segundo o diário, a quantia de até 9 milhões de euros é um meio-termo entre o que pedia o estafe de Vinicius (12 milhões) e o que pretendia o clube inicialmente (6 milhões). Outro destaque do time que deve permanecer no Santiago Bernabéu é Luka Modric. O craque croata de 36 anos faz grande temporada e terá vínculo renovado por mais uma temporada.

