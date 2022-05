Em alta, Gabriel Jesus ganha elogios de De Bruyne: ‘Nunca duvidei’

Real Madrid e Manchester City entram em campo nesta quarta-feira, 4, para definir quem joga a final da Liga dos Campeões. Em vantagem após vencer a ida por 4 a 3, o time inglês conta com grandes destaques, como o meio-campista Kevin De Bruyne, que rasgou elogios ao brasileiro Gabriel Jesus em coletiva de imprensa antes do duelo. Em boa fase, o atacante revelado pelo Palmeiras tem seis gols e duas assistências nos últimos cinco jogos.

Recuperado de um meu período que o tirou até da última convocação da seleção brasileira, o atacante voltou a ser titular na equipe de Pep Guardiola. Assim, na entrevista, De Bruyne, possível concorrente à Bola de Ouro desta temporada, fortaleceu a confiança em Jesus: “Desde que ele veio para cá, tenho uma boa relação com ele. Ele joga com muita energia. Nunca duvidei de sua qualidade. Ele ainda é tão jovem, espero que ele possa jogar muitas vezes comigo, porque nos torna melhores”.

Autor de um dos gols na vitória sobre o Real Madrid na partida de ida da semifinal, Gabriel voltou às redes no último sábado, 30, contra o Leeds United, pelo Campeonato Inglês. Recentemente, o brasileiro voltou a influenciar com gols e assistências, o que apenas coroou a importância do camisa 9 na equipe de Pep Guardiola. Segundo o site SofaScore, pela Premier League, Jesus realizou 38 ações defensivas e reconquistou a posse de bola 15 vezes no campo ofensivo.

Na mesma coletiva, o treinador espanhol também falou de Jesus. Um dos responsáveis por levar o jovem do Palmeiras para o Manchester City, Guardiola enalteceu o atacante: “Ele marcou gols nos últimos jogos, estou mais do que feliz. Gabriel está pronto, como todo mundo está. Jogou muito bem. Não só ele, mas toda a equipe”.

