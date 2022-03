Aos 21 anos, o polivalente e talentoso Gabriel Menino tem sido pouco utilizado no Palmeiras, de onde subiu para o profissional há dois anos e com grande destaque. De convocação para seleção brasileira para jogos das eliminatórias em 2020, e com aparições importantes pelo alviverde na conquista da Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Paulista no mesmo ano, o atleta que pode atuar tanto no meio-campo quanto na lateral enfrentou uma série de lesões e queda de rendimento, até ficar de fora da lista final do Mundial de Clubes, em fevereiro.

Nesta semana, o jogador se viu em meio as negociações entre Palmeiras e Flamengo pelo atacante Rubro-negro Pedro, atual “camisa 9 dos sonhos” da equipe paulista. Após recusar a oferta de 20 milhões de euros (cerca de 110 milhões de reais), o Flamengo apostou na contraposta: quer Patrick de Paula e Gabriel Menino como “moeda de troca”. O negócio segue travado, com poucas chances de se concretizar.

Gabriel Menino tem futuro incerto no Palmeiras e atuou em apenas em três jogos pelo Campeonato Paulista. A grande decepção do jovem veio em fevereiro, quando ficou de fora entre os 23 jogadores escolhidos pelo técnico Abel Ferreira para disputar o Mundial de Clubes, em Abu Dahbi:

“Em relação ao Menino, vocês sabem que ele é um coringa que temos, que pode jogar na lateral direita, como [camisa] oito ou como sete. Optamos para jogar como sete e temos Dudu e Breno, de volantes temos Atuesta e Jailson, e na lateral temos Mayke e Marcos Rocha. São as minhas decisões”, afirmou o técnico à época, quando atribuiu o desfalque ao ‘momento’ do jogador.

Naquela altura, Menino acabou por protagonizar nos bastidores um episódio que pegou mal para com a torcida: curtiu a publicação do Chelsea, onde o clube inglês comemorava a conquista do Mundial sobre o alviverde. Dias depois, pediu desculpas “Assim como em qualquer livro da vida, carrego memórias. (…) Em algum momento dessas páginas, chorei, perdi e errei. Como mais recentemente, quando de forma involuntária entristeci o torcedor palmeirense. Peço perdão. A minha alma é palmeirense”, manifestou o jogador.

Cria da Academia de Futebol, Menino surgiu na equipe profissional do Palmeiras aos 19 anos, e rapidamente ganhou espaço na equipe. Versátil, mostrou ser opções para Abel Ferreira tanto no meio-campo quanto na lateral, e naquele ano se tornou o quarto jogador que mais atuou (61 jogos), além de ter sido o líder em assistência (9) ao lado de Rony.

Junto com o meio-campista Patrick de Paula, foi destaque nas campanhas dos títulos do Paulistão, da Libertadores e da Copa do Brasil. Entre as boas partidas, destaque para a semifinal da Libertadores 2020, quando o Palmeiras venceu o River Plate por 3 a 0, com atuação de Menino que chegou a ser apontado pelo jornal argentino Olé como ‘Pesadelo do River Plate’

Depois de breves 25 aparições profissionais pelo alviverde, recebeu as primeiras oportunidades do técnico Tite para atuar em jogos da seleção brasileira partidas das eliminatórias da Copa do Mundo. Esteve ainda no time que conquistou a medalha de outro da seleção olímpica dos jogos de Tóquio.

Na última temporada, foi autor de um dos dois gols do título do Palmeiras sobre o Grêmio na final da Copa do Brasil. Mas uma série de série de lesões no tornozelo direito o fizeram ficar afastado de jogos durante o ano – atuou em 36 jogos- e de longe, viu outros jogadores se consolidarem nas duas posições dele: Marcos Rocha e Mayke, na lateral, Danilo e Zé Rafael, de volante. Uma proposta da Europa seria bem-vinda para ele e para o clube na próxima janela de transferências.

