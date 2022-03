Eliminatórias: ‘Super terça’ define mais 7 classificados à Copa do Mundo

Esta terça-feira, 29, promete muitas emoções nas brigas pelas vagas restantes na Copa do Mundo de 2022. Com 20 seleções já garantidas, outras sete vão carimbar suas vagas com a conclusão deste dia de Eliminatórias: duas da Europa e cinco da África, levando o total de times garantidos na competição a 27.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

As primeiras definições serão nas Eliminatórias africanas. Às 14h (de Brasília), Senegal x Egito se enfrentam por uma vaga na Copa; no jogo de ida, no Cairo, os egípcios venceram por 1 a 0. No mesmo horário, Nigéria x Gana também ficam frente a frente, após empate por 0 a 0 na primeira partida.

As outras três vagas do continente serão decididas em jogos às 16h30: Argélia x Camarões (na ida, os argelinos venceram fora de casa por 1 a 0), Marrocos x Congo (no primeiro jogo, empate por 1 a 1) e Tunísia x Mali (os tunisianos ganharam por 1 a 0 o duelo de ida). Lembrando que, na África, ainda vale a regra do gol qualificado fora de casa.

Já na Europa, os jogos que definem os dois classificados serão às 15h45: Portugal recebe a surpreendente Macedônia do Norte, que eliminou a Itália, no Estádio do Dragão, no Porto, enquanto Polônia x Suécia duelam no mesmo horário, no Silesian Stadion, em Chorzow. Em caso de empate no tempo normal, haverá prorrogação e, se necessário, pênaltis.

Outros classificados

Já na quarta-feira, 30, mais dois classificados da Concacaf, que reúne os países das Américas do Norte e Central, serão conhecidos. O Canadá já está garantido na Copa, enquanto Estados Unidos, México e Costa Rica disputam as duas outras vagas diretas; quem ficar em quarto vai para a repescagem mundial.

Continua após a publicidade

Depois, os três últimos classificados só serão confirmados em junho. São dois duelos da repescagem mundial: o quinto da Ásia contra quinto da América do Sul, e o quarto da Concacaf contra o campeão da Oceania. Além disso, sairá o último classificado da repescagem europeia, que foi adiada por causa da guerra na Ucrânia: quem vencer a semifinal entre Ucrânia x Escócia enfrenta o País de Gales por uma vaga na Copa.

Veja os 20 times já classificados à Copa do Mundo:

América do Sul: Argentina, Brasil, Equador e Uruguai

Europa: Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Sérvia e Suíça

Américas do Norte e Central: Canadá

Ásia: Catar (país-sede), Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã e Japão

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!