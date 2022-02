Eliminatórias: Jogo marcado por frio intenso causa hipotermia em atletas

Na noite desta quarta-feira, 2, as seleções de Estados Unidos e Honduras se enfrentaram em jogo válido pelas Eliminatórias da América do Norte e Central para a Copa do Mundo, no Allianz Field, em Saint Paul, Minnesota. O confronto, porém, ficou marcado pelo frio intenso, com -17ºC e chegando à sensação térmica de -29ºC, fazendo com que alguns jogadores não se sentissem bem.

Após a derrota por 3 a 0 para a equipe americana, o técnico hondurenho Hernán Gómez expressou indignação ao dizer que é impossível analisar jogadores em condições climáticas como aquelas e que havia atletas se sentindo mal no vestiário. “É difícil, muito complicado. O futebol não é para sofrer. Eu tenho no vestiário todos os rapazes com mal-estar, há jogadores tomando soro”, disse ele.

A comissão técnica de Honduras, informou ainda que houveram dois jogadores, Romell Quito e Luis López, com hipotermia e que precisaram ser substituídos na partida.

Por outro lado, o técnico dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, explicou que foram fornecidos todos os equipamentos necessários para que o time oponente fizesse uma partida segura.

“Nós demos a Honduras e aos árbitros equipamentos para jogar no frio, tentamos tornar o ambiente seguro para eles jogarem. Quando agendamos o jogo para esse lugar, esse (o frio extremo) era o melhor palpite. Nós queríamos minimizar a viagem. Sabíamos que jogaríamos no frio nas duas primeiras partidas (da Data Fifa) e decidimos fazer isso no terceiro jogo também, ao invés de trocar o clima. Mas uma onda ainda mais fria chegou e não podemos controlar isso. Só podemos controlar o uso de equipamentos para o frio, e fizemos isso”, explicou Berhalter.

Com a vitória em casa, a seleção dos Estados Unidos segue em segundo lugar e tem grandes chances de conseguir uma vaga direta na Copa. Já o time de Honduras, que está há 14 jogos sem vencer, segue como lanterna do torneio, com três pontos.

