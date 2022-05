Eliminatórias da Copa definem os 3 últimos classificados; veja jogos

Com 29 dos 32 times que jogarão a Copa do Mundo de 2022 já definidos, chegou a hora de conhecer os três últimos classificados. A data Fifa de junho terá cinco jogos decisivos que definirão o último classificado da Europa e os dois times que virão da repescagem mundial, completando assim as seleções que disputarão a taça mais cobiçada do planeta no Catar entre novembro e dezembro.

O primeiro duelo decisivo acontece nesta quarta-feira, 1º de junho, entre Escócia x Ucrânia, pela semifinal da repescagem europeia. A partida será em Glasgow, na Escócia, que é a cabeça de chave por estar à frente dos ucranianos no ranking da Fifa. O jogo deveria ter acontecido em março, mas foi adiado por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Quem vencer enfrenta no domingo, 5, o País de Gales, que em março superou a Áustria por 2 a 1 na outra semifinal. Os galeses serão os donos da casa, com a bola rolando em Cardiff. O vencedor dessa partida estará na Copa do Mundo e completará o Grupo B, que também tem Inglaterra, Irã e Estados Unidos.

Já em 7 de junho, terça-feira, Austrália x Emirados Árabes Unidos farão a repescagem da Ásia no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, que será um dos palcos da Copa. As duas seleções terminaram em terceiro nos seus grupos das Eliminatórias Asiáticas, e vão se enfrentar pelo direito de jogar a repescagem mundial.

Quem vencer o duelo enfrenta no dia 13 de junho, também em Al Rayyan, o Peru, quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas. O vencedor deste confronto se classifica para a Copa no Grupo D, que já tem França, Dinamarca e Tunísia.

Já no dia seguinte, 14 de junho, a última vaga na Copa do Mundo será definida na outra repescagem mundial: a Costa Rica, quarta colocada da Concacaf, joga contra a Nova Zelândia, campeã da Oceania. Quem passar estará no Grupo E do Mundial do Catar, ao lado de Espanha, Alemanha e Japão.

Confira os cinco jogos decisivos das Eliminatórias em junho (horários de Brasília):

1/6 – 15h45 – Escócia x Ucrânia (repescagem europeia)

5/6 – 13h – Escócia ou Ucrânia x Gales (repescagem europeia) – vale vaga na Copa

7/6 – 15h – Austrália x Emirados Árabes (repescagem asiática)

13/6 – 15h – Austrália ou Emirados Árabes x Peru (repescagem mundial) – vale vaga na Copa

14/6 – 15h – Costa Rica x Nova Zelândia (repescagem mundial) – vale vaga na Copa

