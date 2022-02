Egito x Senegal (Salah x Mané): saiba tudo sobre a final da Copa Africana

Egito e Senegal fazem neste domingo, 6, às 16h (de Brasília), com transmissão exclusiva da TV Bandeirantes, a grande final da Copa Africana de Nações. O duelo não definirá somente o novo dono do continente entre seleções, mas põe frente a frente Mohamed Salah, pelo Egito, e Sadio Mané, por Senegal. Parceiros de ataque no Liverpool, desde que se encontraram marcaram juntos 242 gols. A dupla que está formada há cinco temporadas venceu um Campeonato Inglês e uma Liga dos Campeões, mas agora chegou a hora de dividirem o campo com camisas diferentes.

Em 2019, no auge da dupla, em entrevista à revista France Football, Mané admitiu que a relação com Salah não é mil maravilhas: “Nós temos nossos desentendimentos, mas continua sendo um prazer jogar ao lado dele”. Porém, em anos de Liverpool, a conexão dentro de campo extrapolava qualquer atrito.

Camisas 10 e principais protagonistas de seus países, o egípcio busca ampliar a vantagem da sua seleção como maior campeã da competição – atualmente tem sete troféus -, enquanto o senegalês deseja ser peça principal do primeiro título continental senegalês.

Salah na Copa Africana

Terceiro colocado no último The Best, prêmio atribuído pela Fifa ao melhor jogador de cada temporada, Salah enfrentou dificuldades para criar nos seis jogos que disputou nesta Copa Africana, mas balançou as redes em dois momentos importantes.

Após ser derrotado na estreia pela Nigéria, o Egito precisava vencer a Guiné-Bissau, na segunda rodada, para não viver um drama na fase de grupos. Ele marcou o gol da vitória por 1 a 0, a primeira egípcia no torneio.

A melhor exibição até aqui foi contra Marrocos, nas quartas de final, quando o camisa 10 balançou as redes e deu uma assistência, sacramentando o êxito por 2 a 1 e a continuidade rumo à final.

Mané na Copa Africana

O atacante senegalês é o principal nome da campanha de sua seleção: três gols e duas assistências em seis partidas. Sadio Mané marcou na estreia e participou diretamente de gols em todos os jogos da fase mata-mata.

O grande destaque foi na semifinal, contra a seleção de Burkina Faso, quando Mané marcou um gol e deu passe para outro na vitória por 3 a 1. O ponta do Liverpool ainda coroou a atuação com a alta efetividade em dribles e criação de chances.

A campanha do Egito

Com quatro gols marcados e dois sofridos em seis partidas, o Egito se destacou pela eficiência, principalmente, nas disputas por pênaltis. Entre os destaques, além de Salah, estão meia Trezeguet, jogador do Aston Villa, da Inglaterra e o goleiro Gabaski, que ganhou a posição após lesão de El Shenawy e defendeu três pênaltis na competição.

Nas oitavas de final, a seleção do norte africano derrotou o time da Costa do Marfim nas penalidades, da mesma forma que nas semifinais, quando superou Camarões. O Egito não desperdiçou nenhuma cobrança em todo o torneio.

A campanha de Senegal

Uma fase de grupos sem brilho ofensivo foi apenas a prévia para um mata-mata empolgante. Os três primeiros jogos terminaram dois em empate, contra a Guiné e Malawi, e um em vitória, contra Zimbábue, na estreia.

Repleto de nomes conhecidos, o elenco senegalês conta com Edouard Mendy, goleiro do Chelsea e eleito o melhor do mundo na posição pela Fifa, Kalidou Koulibaly, do Napoli e Idrissa Gueye, do PSG, além de Sadio Mané, craque do Liverpool. Desse modo, o time embalou na segunda fase, quando venceu os três jogos: contra Cabo Verde, Guinéu-Equatorial e Burkina Faso.

🇸🇳 Sadio Mane a fazer tudo ao seu jeito A estrela do #TeamSenegal registrou a melhor assistência desta fase no jogo contra Burkina Faso 💫 #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | @binance | @BinanceAfrica pic.twitter.com/E377PVpgXC — #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 – PT (@CAF_Online_PT) February 4, 2022

Quem brilhou e não chegou?

A competição continental foi o palco de diversos jogadores, com muitos destaques que atuam no futebol europeu. Grandes nomes, conhecidos entre o mais alto nível do esporte, fizeram boa Copa Africana de Nações, mas não chegaram à final, como foi o caso de Toko Ekambi, atacante do Lyon e destaque da seleção camaronesa, e Nicolas Pepé, jogador do Arsenal que parou nas oitavas de final com a Costa do Marfim.

O artilheiro do torneio, Vincent Aboubakar, marcou seis gols por Camarões no torneio. Aos 30 anos, o centroavante tem passagens pelo futebol europeu, com maior destaque por Besiktas e Porto, entre 2014 e 2019.

