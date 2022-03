Egito vence Senegal com gol contra e fica mais perto da Copa do Mundo

Na partida de ida das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo, o Egito contou com apoio da torcida e saiu em vantagem no confronto contra Senegal, no Estádio Internacional do Cairo, nesta sexta-feira, 25, por 1 a 0. O placar foi aberto logo aos 4 minutos de jogo, com a infelicidade do lateral senegalês Saliou Ciss. No lance, a bola chutada pelo astro egípcio Mohamed Salah bateu no travessão antes de ricochetear no defensor e entrar.

As seleções voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 29, às 14h (de Brasília), com mando de campo senegalês. As Eliminatórias Africanas contam com a regra do gol qualificado fora de casa; portanto, se o Egito fizer um gol na partida de volta, Senegal será obrigado a vencer por dois ou mais gols de diferença no tempo normal para ir à Copa do Mundo.

Assim como na final da Copa das Nações Africanas em fevereiro, o jogo colocou frente a frente os companheiros de Liverpool e estrelas de suas seleções, Sadio Mané e Mohamed Salah. Na ocasião, o Senegal levou a melhor nos pênaltis e se sagrou campeão africano. Agora, o Egito deu o primeiro passo em busca da revanche – e da vaga no Mundial do Catar.

Confira os resultados dos jogos de ida das Eliminatórias Africanas desta sexta-feira:



Gana 0 x 0 Nigéria

Egito 1 x 0 Senegal

Congo 1 x 1 Marrocos

Mali 0 x 1 Tunísia

Camarões 0 x 1 Argélia

*Os jogos de volta acontecem na próxima terça-feira, 29

