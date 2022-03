A oito meses do início da Copa do Mundo, a maior parte dos participantes já estão definidos. No entanto, algumas vagas serão preenchidas nos próximos dias, como é o caso do continente africano. O duelo por classificação mais aguardado é entre Egito, de Mohamed Salah, e Senegal, de Sadio Mané, que coloca em embate os dois destaques do Liverpool. A reedição do confronto que decidiu a Copa Africana de Nações começa nesta sexta-feira, 25, às 16h30 (de Brasília), no Cairo. A transmissão é exclusiva da TV fechada, na ESPN, além do Star +, serviço de streaming.

Companheiros de clube, Salah e Mané decidiram a Copa Africana de Nações, vencida por Senegal, nos pênaltis. Pouco mais de um mês depois, o egípcio busca devolver o vice-campeonato e levar sua equipe ao Mundial pela segunda vez consecutiva. Enquanto isso, a seleção senegalesa também busca mais uma Copa e chega embalada por 13 jogos de invencibilidade.

O regulamento da Eliminatória Africana prevê partidas de ida e volta para decidir os cinco representantes do continente na Copa do Mundo. A ida será disputada nesta sexta-feira e a volta na próxima terça-feira, 29, às 14h. Os outros duelos são: RD Congo x Marrocos, Camarões x Argélia, Mali x Tunísia e Gana x Nigéria.

O sorteio dos grupos do Mundial acontece em 1º de abril. Na última Copa do Mundo, em 2018, na Rússia, os representantes africanos foram Egito, Tunísia, Senegal, Nigeria e Marrocos.

