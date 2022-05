Edenílson acusa Rafael Ramos de racismo no duelo entre Inter e Corinthians

No empate em 2 a 2 entre Internacional e Corinthians, neste sábado, 14, o meio-campista Edenílson afirmou ter sido chamado de “macaco” pelo lateral-direito Rafael Ramos, do Corinthians.

O possível ato de injúria racial teria acontecido aos 30 minutos da segunda etapa, quando os dois jogadores se desentenderam na lateral do campo. Após a confusão e a bola sair pela linha lateral, Edenílson correu na direção do árbitro Braulio da Silva Machado e relatou ter sido ofendido.

Com isso, a partida ficou paralisada por cerca de cinco minutos. Edenílson voltou a encarar o lateral português, que negou a acusação. Dois minutos depois de a bola voltar a rolar, o técnico Vítor Pereira tirou Rafael Ramos do jogo para a entrada de Gustavo Mosquito.

Na saída de campo após o apito final, Edenílson não parou para falar com a reportagem da transmissão do Premiere, assim como Rafael Ramos, pelo lado corintiano. O único atleta a falar foi Jô, que afirmou que seu companheiro teria dito outra palavra, com entonação parecida.

“O Rafa falou que não disse. Disse outra palavra no português de Portugal, que é diferente, não sei pronunciar e qual foi. Mas ele disse que não teve ofensa racista. Ficou todo mundo confuso, mas agora vamos ver o que aconteceu realmente. Ele falou que parecia, mas não podemos acusar alguém sem ter certeza”, disse o centroavante corintiano.

Também depois do jogo, a Polícia Civil se dirigiu aos vestiários do Beira-Rio para colher relatos dos envolvidos.

Já na zona mista, o diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, disse que Edenílson e Rafael Ramos conversaram nos vestiários e que o lateral afirmou ter dito “mano, c******”.

Pelo lado gaúcho, o Internacional se posicionou através de nota oficial, reforçando que houve caso de racismo dentro de campo.

“Mais uma vez, um lamentável caso de racismo é registrado em nosso futebol. Desta vez, em nossa casa, contra um jogador do Inter. Na partida deste sábado, pelo Brasileirão, Edenilson relata ter sofrido injúria racial por parte de Rafael Ramos, atleta do Corinthians. É inadmissível que ainda ocorram fatos desse tipo em 2022, não há espaço para o racismo em nossa sociedade. O Clube do Povo reitera que repudia todo e qualquer ato de preconceito e apoia o seu atleta.”, escreveu o Colorado nas redes sociais.

Depois de prestar queixa à Polícia Civil, Edenílson se pronunciou pelo seu perfil oficial em uma rede social. Ele afirmou ter certeza do que ouviu e que procurou Rafael Ramos ainda em campo para que o português admitisse o que falou.

O meia do Inter ainda revelou ser a primeira vez que um caso de injúria racial acontece com ele e que, por isso, não estava preparado para reagir a algo desse tipo.