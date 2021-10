EA deve mudar nome do game Fifa após quase 30 anos

Lançado no início deste mês, o jogo Fifa 22 pode ser o último produzido pela Electronic Arts (EA) com o nome da entidade que rege o futebol mundial. O motivo é contratual, pois o acordo entre as partes se encerra no fim de 2022 e a desenvolvedora de games americana não enxerga mais como necessário que o jogo tenha o nome da federação para ter prestígio, tendo em vista que seus contratos para o licenciamento de atletas, times e escudos são negociados sem intermediação.

Divulgada pela EA nesta quinta-feira, 7, uma nota assinada pelo diretor-geral da produtora, Cam Weber exalta o sucesso da edição mais recente do game também abordou a possibilidade de um novo nome para o produto. “Ao olhar para o futuro, também estamos explorando a ideia de mudar o nome dos nossos jogos globais de futebol da EA Sports. Isto significa que estamos revisando o nosso acordo para os direitos do nome com a Fifa, algo separado de todas as outras parcerias oficiais e licenças por todo o mundo do futebol” explicou Weber.

Segundo o jornalista Tariq Panja, do New York Times, a empresa desenvolvedora paga mais de 100 milhões de dólares anuais (equivalente a 548 milhões de reais) à Fifa, para poder utilizar a marca. O rompimento, porém, pode ser um problema para a federação internacional de futebol, que o contrato como importante fonte de renda.

Lançado em 1993, o jogo de futebol sempre levou o nome Fifa e também já contou com diversas edições especiais, como as versões Fifa World Cup, produzidos nos anos de Copa do Mundo. O principal concorrente da EA, a Konami, mudou recentemente o conceito e o nome do seu game de futebol, o antigo Pro Evolution Soccer (PES), que agora se chama eFootball.