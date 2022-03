Dybala deixa a Juventus em junho; veja quem mais está com contrato no fim

O atacante argentino Paulo Dybala, da Juventus, será mais um dos nomes disponíveis na reabertura do mercado europeu, a partir de 1º julho. Nesta segunda-feira, 21, a imprensa italiana divulgou que o camisa 10 e a Velha Senhora colocaram um ponto final nas negociações para a renovação contratual. A informação foi confirmada há pouco por Maurizio Arrivabene, ex-chefe da equipe Ferrari na Fórmula 1 e que desde julho de 2021.

“Com a chegada do Vlahovic (em janeiro), a estrutura do futebol no clube mudou. O projeto da Juventus mudou e parte dessa mudança incluiu o contrato de Dybala, que hoje não foi renovado”, explicou Arrivabene. “Paulo [Dybala] não está mais no centro do projeto da Juventus, por isso preferimos tomar essa decisão”, completou.

Dybala já tinha a saída especulada desde o último ano. A saída de Cristiano Ronaldo para o Manchester United em 23 de setembro do último ano voltou a abrir protagonismo ao jogador que chegou a Juve em 2015, vindo do Palermo.

Aos 28 anos, o atacante faz temporada regular pela Juve com 13 gols e cinco assistências em 29 partidas disputadas, 23 delas como titular. O melhor período vivido com a camisa do clube foi entre 2017 e 2018 quando marcou 26 gols em 46 jogos, uma média de 0,56 por jogo. Até aqui, a passagem tem 283 jogos e 126 gols. Na seleção argentina, Dybala ainda tem histórico bem mais discreto com apenas dois gols em 32 partidas.

Em situação semelhante, outros grandes nomes do mercado também estarão disponíveis. PLACAR lista as opções para os clubes irem às compras na próxima janela:

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Idade: 23 anos

Posição principal: atacante

Contrato até: 30/6/2022

O atacante francês vive o auge da carreira com o protagonismo dividido ao lado de estrelas como Messi e Neymar. Dentro de campo, tem sobrado. Marcou 26 gols em 37 jogos pelo PSG na temporada, distribuiu 14 assistências e é desde a última janela de transferências o maior nome do mercado mundial. O destino, contudo, ainda é uma incógnita. De acordo com o jornal alemão Bild, Mbappé e Real Madrid já assinaram um pré-contrato que sela a transferência a partir do meio do ano. A publicação disse, também, que o salário será de 50 milhões de euros (300 milhões de reais pela cotação atual), o tornando no jogador mais bem pago do mundo.

e, na temporada passada, já havia manifestado desejo de deixar Paris em busca de uma nova aventura. O Real Madrid aparece como principal candidato, mas terá forte concorrência.

Ángel Di María (Paris Saint-Germain)

Idade: 34 anos

Posição principal: meia-atacante

Contrato até: 30/6/2022

É ídolo do clube francês, mas perdeu espaço na atual temporada com a aposta no trio MNM (Messi, Neymar e Mbappé). Faz a temporada mais discreta pelo PSG desde a chegada em 2015, com três gols e quatro assistências. Mesmo com o contexto e tendo atuado em 18 dos 41 jogos na temporada, menos de 50%, ainda pode ter o contrato renovado. Desperta interesse de vários clubes, inclusive alguns brasileiros como o Atlético Mineiro. O argentino costuma ressaltar seu desejo de se aposentar no Rosário Central, seu time do coração.

Paul Pogba (Manchester United)

Idade: 29 anos

Posição principal: volante

Contrato até: 30/6/2022

Com frequentes problemas físicos, o meia-campista dificilmente permanecerá no United para a próxima temporada. De acordo com tabloides ingleses, o clube chegou a oferecer 500 mil libras semanais ao francês por sua permanência (3,2 milhões de reais). As negociações esfriaram principalmente após a precoce eliminação para o Villarreal nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Real Madrid, Barcelona, Juventus e PSG aparecem como potenciais destinos do jogador.

Edinson Cavani (Manchester United)

Idade: 35 anos

Posição principal: centroavante

Contrato até: 30/6/2022

Em baixa durante toda a temporada no United, o atacante uruguaio esteve na mira do Barcelona e virou o sonho de torcedores do Corinthians como camisa 9, mas o técnico alemão Ralf Rangnick não aceitou liberá-lo. Fez apenas dois gols em 17 jogos na temporada, sendo somente sete deles como titular. A equipe inglesa atuou em 40 partidas até aqui.

Luís Suárez (Atlético de Madri)

Idade: 34 anos

Posição principal: centroavante

Contrato até: 30/6/2022

Parceiro antigo de Cavani, o uruguaio também não deve renovar com o Atlético de Madri. Atiçou o sonho dos brasileiros uma recente declaração em que externou que gostaria de atuar no país, mas Inter Miami, dos Estados Unidos, e o Ajax, seu ex-clube, também entram na disputa. Faz a sua temporada mais apagada desde a chegada a Europa, em 2006, no Groningen. Até aqui são 11 gols em 37 partidas disputadas, 23 delas como titular.

Mais opções no mercado:

Ousmanne Dembelé (Barcelona)

Idade: 24 anos

Posição principal: atacante

Contrato até: 30/6/2022

Antonio Rudiger (Chelsea)

Idade: 28 anos

Posição principal: zagueiro

Contrato até: 30/6/2022

Luka Modric (Real Madrid)

Idade: 36 anos

Posição principal: meia

Contrato até: 30/6/2022

Franck Kessié (Milan)

Idade: 25 anos

Posição principal: meia

Contrato até: 30/6/2022

Marcelo Brozovic (Inter de Milão)

Idade: 29 anos

Posição principal: volante

Contrato até: 30/6/2022

