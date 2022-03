Dúvida contra o Real Madrid, Mbappé é relacionado e viaja para a Espanha

Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, é dúvida para o confronto contra o Real Madrid, na próxima quarta-feira, 9, na Espanha, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O atacante, autor do gol vitorioso parisiense na partida de ida, sofreu dura entrada de Idrissa Gueye em treinamento e preocupou o treinador Mauricio Pochettino. No entanto, o astro francês foi relacionado para o duelo e viajou com o grupo para a capital espanhola.

Na partida da ida, Kylian Mbappé foi o responsável pelo gol que definiu a vitória do PSG por 1 a 0, na ida. Companheiro de Lionel Messi e Neymar, o jovem francês é o principal destaque da equipe na temporada, com 24 gols e 14 assistências.

O jogador tem futuro indefinido, é sonho do Real Madrid, rival da semana, e ainda não renovou com a equipe francesa. O PSG, porém, prepara investida milionária pelo atleta, com a intenção de seduzir em busca da continuidade.

