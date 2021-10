Duilio banca permanência do técnico Sylvinho no Corinthians para 2022

16 out 2021, 21h56

Por Da Redação 16 out 2021, 21h56

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, afirmou que jamais pensou em demitir Sylvinho e bancou a permanência do técnico para o comando do clube paulista para 2022.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“Sylvinho abrirá 2022 sendo técnico do Corinthians”, garante o mandatário, em entrevista à ESPN. “Nunca existiu dúvida em relação ao Sylvinho, ao trabalho. Em nenhum momento pensamos em troca, posso garantir para vocês”, ressalta Duilio.

O presidente ainda relembrou o Dérbi contra o Palmeiras, no fim de setembro. Na época, o treinador chegou pressionado após três empates seguidos, mas ganhou um respiro com a vitória por 2 a 1 contra o arquirrival, em Itaquera.

“Posso garantir aqui para vocês [que ele fica]. Se falava muito [de uma possível demissão em caso de derrota para o Palmeiras]. Colocam palavras na boca do presidente. Isso jamais ocorreu. Sylvinho chegou faz pouco tempo. Nesse jogo, ele tinha acho que 2 meses de Corinthians. A gente precisa dar tempo, é o que eu falo. Você não consegue fazer um time de futebol em 10 treinos”, diz Duílio.

Continua após a publicidade

Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians visita o São Paulo, no Morumbi, para o tradicional Majestoso, na segunda-feira, 18, às 20h (de Brasília). Os comandados de Sylvinho atualmente possuem 40 pontos na tabela da competição nacional.