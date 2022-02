Dudu brilha em 1º jogo de Mundial pelo Palmeiras e “se vinga” do Al Ahly

Um ano depois de ser eliminado pelo Al Ahly nas quartas de final do Mundial de Clubes com a camisa do Al Duhail, Dudu deu o troco da melhor maneira possível. Em sua estreia pelo Palmeiras na competição, o camisa 7 foi um dos destaques da vitória por 2 a 0 sobre os egípcios nesta terça-feira, 8, que garantiu a presença do Verdão na decisão do próximo sábado.

Com uma linda assistência para Raphael Veiga abrir o placar e um chute forte para fazer o segundo, Dudu foi decisivo, como o palmeirense já se acostumou a vê-lo. Atuanto pelo lado direito, ele infernizou a marcação do time africano e também cumpriu bem as tarefas defensivas, até ser substituído por Wesley aos 33 do segundo tempo.

No Mundial passado, o atacante “desfalcou” o alviverde porque estava emprestado ao Al Duhail, do Catar, que também jogou o torneio por ser o representante do país-sede. Ele permaneceu um ano no time do Oriente Médio e voltou ao Verdão só no meio de 2021.

Sem o Palmeiras, Dudu foi eliminado nas quartas de final pelo Al Ahly, em vitória dos egípcios por 1 a 0. E sem Dudu, o Palmeiras caiu na semifinal para o Tigres, do México, e depois perdeu também a disputa do terceiro lugar para o Al Ahly, nos pênaltis. O jogo desta terça, portanto, foi uma desforra dupla para clube e jogador.

Agora, o Palmeiras aguarda o vencedor do duelo entre o Chelsea, da Inglaterra, e o Al Hilal, da Arábia Saudita, na outra semifinal, para saber quem será seu adversário na decisão. A finalíssima do Mundial de Clubes acontece às 13h30 (de Brasília) do próximo sábado, 12, em Abu Dhabi.

